A női röplabda Extraligában szereplő Békéscsabai RSE átigazolta az előző idény pontkirálynőjét, Nina Kocsicsot. A klub hétfőn jelentette be a Fatum-Nyíregyháza együttesétől érkező szerb átló szerződtetését. A 31 éves, 184 centiméter magas szerb klasszis korábban megfordult a lengyel, a román, a francia, és hazája élvonalában is, 2018–2019-ben megválasztották a román bajnokság legjobb átlójának, 2016–2017-ben pedig a Szerb Kupában is ő szerezte a legtöbb pontot. Nina Kocics az Extraliga legutóbbi kiírásában 599 ponttal végzett a rangsor élén.