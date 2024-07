A nyíregyházi közönség felkészült és már nem győzi kivárni, hogy a Spartacust kilenc év után újra az NB I-ben lássa. Nem túlzás azt állítani, hogy a Szparinak több olyan bajnoki összecsapása volt az elmúlt években, amire kevesebb szurkoló látogatott ki, mint a szombat esti, Örökösföldön játszott utolsó felkészülési mérkőzésre.

Tímár Krisztián a Békéscsaba ellen olyan kezdőcsapatnak szavazott bizalmat, amelyiket akár az előző idényben is pályára küldhetett, vagyis az új igazolások csereként vártak a bevetésre. A társaságon meg is látszott az összeszokottság, a piros-kékek jól kezdtek. A korábbi felkészülési meccseken remeklő Kovácsréti Márk ezúttal is nagyon aktív volt, két helyzetet is kialakított az első tíz percben, a harmadikból pedig már gólpasszt is adott: az ő szögletét Rjaskó Mihály fejelte a kapuba.

A csabaiak szinte azonnal egyenlíthettek volna, ehhez képest Farkas Bendegúz gólja miatt a mieink örülhettek két percen belül már másodszor. A 19 éves védő sorsa sokáig kérdéses volt, hiszen ő a Puskás Akadémia futballistája, az elmúlt két évben kölcsönben játszott Nyíregyházán. Ez idő alatt alapemberré nőtte ki magát, a bajnoki címből 31 meccsen vette ki a részét, vagyis kulcskérdés volt, hogy itt folytatja-e a pályafutását. A két klub a napokban mindenben megállapodott egymással, hogy az utánpótlás-válogatott játékos újabb egy évet tölthet piros-kékben.