A játékosok még javában nyári pihenőjüket töltik, a klubvezetések azonban a hátérben már a következő szezon keretének kialakításán dolgoznak. Az A’Stúdió Nyíregyháza két játékosa is a távozás mellett döntött, Krajnyák Zsolt mellett Kovács Ádám is DEAC-ban fog játszani. A 20 esztendős Kovács fiatal kora ellenére sok szerepet kapott az előző idényben a Nyíregyházában, amely az NB I.-ben a harmadik helyen zárt. Ezt megelőzően Kecskeméten nevelkedett – számolt be róla a debreceni klub.

– Azért fogadtam el a DEAC ajánlatát, mert szimpatikus volt az a jövőkép, amit Tihanyi Csaba vezetőedző felvázolt. A hírek szerint az élvonalban érdekelt gárdák zöménél óriási átalakulások lesznek a nyáron, így változhatnak az erőviszonyok, ennek ellenére a felsőházba jutást bátran megcélozhatjuk. Örülök, hogy Krajnyák Zsoltival újra csapattársak lehetünk. Olyan játékosnak tartom magam, aki az egyéni érdekek helyett a csapat sikeres szereplését helyezi az előtérbe, ettől függetlenül bízom benne, hogy sok góllal és gólpasszal örvendeztetem meg a debreceni szurkolókat. Az egyik erősségem a játékintelligenciám, jól át szoktam látni a különböző szituációkat. Az előző szezonom remekül sikerült, büszke vagyok arra, hogy húszévesen az U21-es nemzeti együttes mellett az A-válogatott keretébe is bekerültem. Szép emlékekkel gazdagodtam Nyíregyházán, az edzőktől és a csapattársaimtól sokat tanultam, ennek köszönhetően pedig még jobb futsalossá váltam – nyilatkozta Kovács Ádám.