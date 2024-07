Három párizsi olimpiai kvótásunk és a magyar ökölvívó csapat kilenc napot tölt nemzetközi edzőtáborban – írta meg a Magyar Ökölvívó Szövetség. Hámori Luca a női versenyzők táborában Vittelben tréningezik, míg a férfiak – köztük az NYVSC-Big Boxing Club sportlója, Kovács Richárd – Nancyban készülnek szakmai edzésekkel és kesztyűzéssel.

– Tizenhárom ország versenyzői vannak Nancyban, de például az üzbégek nem csak az olimpikonokat hoztál el, tehát népes csapat gyűlt össze – idézi a szövetség oldala Nagy Lajost, Kovács Richárd edzőjét. – Az üzbégeken kívül a francia, a spanyol és például a szerb válogatott is itt van, ami nagyon jó lehetőséget biztosít a minőségi munkára. Fontos állomás ez a mostani, hiszen remek lehetőséget kaptunk arra, hogy feltérképezzük az ellenfeleket és saját magunkat is. Persze nem itt kell megmutatni mindent magunkból, de most még lehetőség van a kisebb hibák javítására és a forma élesítésére is.