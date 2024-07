A párizsi olimpiához közeledve visszatekintünk az elmúlt negyven év ötkarikás játékaira, azon belül is kiemelten foglalkozva vármegyénk sportolóival. Sorozatunk az utolsó részéhez érkezett, hiszen már csak a tokiói játékokról nem emlékeztünk meg. Négy évvel ezelőtt, vagy inkább „három”, a gyalogló Helebrandt Máté, valamint a teniszező Fucsovics Márton képviselték Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye színeit. Sajnos utóbbi vállsérülése miatt visszalépett az olimpiától, így az első fordulóban már nem állt ki a lengyel Hubert Hurkacz ellen.

Legjobb eredményét érte el

Helebrandt Máté ellenben remekelt, miután az előkelő 17. helyen végzett az 50 kilométeres gyaloglásban, 3:57:53-as idővel célba érve Szapporóban. A harmadik olimpiáján induló nyíregyházi sportoló fokozatosan előrébb tört. Tizenöt kilométernél 40. volt, 40 kilométernél viszont már huszadik, a célba pedig a 17. helyen érkezett.

– A pandémia miatt teljesen új volt a helyzet, nemcsak nekünk, hanem mindenki másnak is – mondta Helebrandt Máté a hazatérését követő sajtóeseményen. – Nagyjából tudtuk milyen szabályozások lesznek, de csak kint találkoztunk a valósággal, ezért igazán készülni sem lehetett erre. Próbáltunk csak a versenyre koncentrálni. Tokióban a helyezés került fókuszba és nem a jó időeredmény. A helyezést nagyon nehéz megjósolni a verseny előtt, ez az eredmény most a világ legjobb 60 versenyzője között egy 17. helyre volt elég. Úgy értem haza, hogy talán a három olimpia közül most teljesítettem a legjobban.

Ötkarikás tudnivalók

A 2020. évi nyári olimpiai játékokat, hivatalos nevén a XXXII. nyári olimpiai játékokat 2020-ra tervezték, de a világjárvány miatt 2021-ben rendezték meg Tokióban, Japán fővárosában. Hivatalosan a 32. újkori olimpia, mivel a sorszámozás értelmében az elmaradt olimpiai játékok is megrendezettnek számítanak. Ténylegesen – vagyis ha az elmaradtakat nem számoljuk bele – a huszonkilencedik.

2020. március 24-én jelentették be, hogy a koronavírus-járvány miatt az olimpiai játékokat elhalasztják, előreláthatólag egy évvel. Az esemény elnevezése azonban nem változott. Végül az olimpiát 2021. július 23. és augusztus 8. között rendezték meg, nagyrészt nézők nélkül, üres lelátók előtt.