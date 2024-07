A főszervező Solymosi János is elégedett volt a látottakkal.

– Nagy presztízst adott a versenynek, hogy az AKESZ mellett immáron az MKSZ Liga Kupa-sorozatba is bekapcsolódtunk – értékelt az NYKSE elnöke. – Ez az indulók létszámán, de ami még ennél is fontosabb, hogy a mezőny minőségén is meglátszott. Azt hiszem, hogy jelesre vizsgáztunk, így pozitív előjelekkel tekinthetünk a jövőbe. Külön öröm, hogy évről évre nő a viadalon a vármegyei kerékpárosok száma. Idén már jó néhány fiatal bringást láthattunk a gyerek korcsoportokban, ami egyfajta alapot biztosíthat a régióban az utánpótlásnevelés szempontjából.

Augusztusban jön a világkupa

Vásárosnamény évek óta megbízható partnere a NYKSE szervezőcsapatának, hiszen az elmúlt évek során a Tour de Vásárosnamény mellett számos más bringás eseménynek is otthont biztosít, melyek közül kiemelendő a nemzetközi ifjúsági kerékpáros világkupa, melyet idén augusztus 14-15-én rendeznek, s amelynek első szakasza éppen Vásárosnamény körül zajlik majd, 136,5 kilométeren. A mezőnyben ezúttal is a jövő sztárjaival, az elmúlt évekhez hasonlóan várhatóan a jövő világbajnokaival és leendő WorldTour-menőivel.