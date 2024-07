A magyar női junior kézilabda-válogatott utolsó közös világversenyén világbajnoki ezüstérmet nyert.

Kézilabda. Vasárnap a fináléval véget ért Szkopjében a junior női kézilabda világbajnokság, amelyen a magyar válogatott ezüstérmet nyert. Ez az eredmény nem lógott ki a sorból, hiszen a 2004-es és 2005-ös születésű játékosokból álló női kézilabda-válogatott minden korosztályos világversenyén dobogóra állhatott. A lányok most még kicsit keserűen gondolnak vissza az eredményre, de ahogy az lenni szokott, az idő megszépíti majd a dolgokat és később más szemmel tekintenek vissza az eseményekre.

Magabiztosan kezdtek

Így volt ezzel a csapat szövetségi edzője, Szilágyi Zoltán is, aki a döntő után röviden így értékelt.

– Csalódottság amit érzek, nem játszottunk jól, a franciák minden téren fölénk tudtak kerekedni. Néhány nap múlva viszont valószínűleg sokkal nagyobb lesz az örömöm, mert nagyszerű eredmény a világbajnoki ezüstérem. Sajnálom, hogy nem sikerült feltenni a pontot az i-re.

Az eseménynek nemcsak a presztízse, hanem az érzelmi töltete is nagy volt, hiszen ennek a korosztálynak ez volt az utolsó világversenye, amelyet aranyéremmel szerettek volna megkoronázni a lányok. Erről beszélt a torna előtt a Kisvárda Master Good SE két válogatott játékosa, Gém Léna és Szabó Lili is.

A torna eleje nem is jelentett gondot a mieinknek, több mint magabiztosan győzték le mindkét tengerentúli ellenfelüket, Argentínát tizenhét, míg Mexikót negyvennégy gólos különbséggel. Következett a Dél-Korea elleni csoportdöntő, amelynek pikantériáját az adta, hogy két évvel ezelőtt tőlük kaptak ki az U18-as világbajnokság elődöntőjébe.

Visszavágtak Dél-Koreának

– Nagyon készültük ellenük, mert hajtott bennünket a visszavágás vágya, emellett két ponttal akartuk kezdeni a középdöntőt – mondta Gém Léna.

– Végig nagyon koncentráltan játszottunk, meglepett bennünket, hogy a vártnál kisebb ellenállásba ütköztünk – tette még hozzá.

A csoportküzdelmeket követően a középdöntőben is tovább menetelt Szilágyi Zoltán csapata, előbb Norvégiát, majd a dán korosztályosokat fektették két vállra. Utóbbi találkozót egy nem várt közjáték zavart meg, a kezdés után alig pár perccel áramszünet miatt félbeszakadt a találkozó. A hiba elhárítást követően 20 perc múlva folytatták a mérkőzést. Az ilyen helyzetek kezelésében azonban van már rutinja a Kisvárda két játékosának, hiszen a közelmúltban a Vasas elleni bajnoki meccsük szakadt félbe.