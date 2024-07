Egyre jobban néz ki az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza kerete. A futsal NB I előző idényének bronzérmese sorra jelenti be, mely játékosaival hosszabbított szerződést. Az utóbbi három napban az összesen 73 bajnoki gólért felelős Szabó Lajos, Maneca, Gregory hármas maradásáról számolt be a klub.

Szabó Lajos tavaly ősszel érkezett Nyíregyházára, kisebb kihagyás után kezdett el újra futsalozni. Az idény második felére olyan jó formába lendült, hogy tavasszal már a válogatottban is bemutatkozhatott. Novemberben triplázott Nyírbátorban, de gólszerzésben is inkább a szezon vége felé – a legfontosabb időszakban – remekelt: a rájátszásban két meccsen is gólt lőtt a Haladásnak, a Berettyóújfalu elleni bronzcsatában pedig négy találatot jegyzett.

– Az előző szezon nagy változást jelentett számomra, mivel nagyon rövid idő alatt kellett felvennem a futsal NB I ritmusát és beilleszkednem a csapatba – idézi a klub honlapja Szabót. – Sok segítséget kaptam a rutinosabb játékosoktól, szerintem ezért tudtam a vártnál jóval hamarabb formába lendülni és teljesen átállni a futsalra. Nagyon örülök neki, hogy a szövetségi kapitány is felfigyelt a teljesítményemre és bemutatkozhattam a szlovákiai tornán! Ez az év volt a legsikeresebb eddigi karrierem során, mikor ide szerződtem, nem gondoltam, hogy a szezon végén bronzérmet ünnepelhetek!

– A maradáson nem sokat gondolkodtam, mivel a vezetőség már tavaly felvázolt egy többéves tervet, ami szimpatikus volt, és aminek szeretnék a részese lenni! A motivációm egyértelműen az, hogy a csapat húzóembere legyek és minél jobb teljesítménnyel segítsem a klubot. Bízom benne, a következő szezonban is éremért játszhatunk, remélem, még fényesebbért! Az is motivál továbbá, hogy a válogatott keretében maradjak. Ezért is meg fogok tenni mindent – árulta el a 23 éves játékos.

Emanoel Joao Rodrigues, ismertebb nevén Maneca 2023 elején érkezett Nyíregyházára, első mérkőzésén rögtön betalált, rövid időn belül 16 gólt szerzett, ezzel óriási szerepe volt abban, hogy a Stúdió újoncként megőrizte első osztályú tagságát. A 27 éves játékos megtalálta számításait a klubnál, a következő idényre is maradt és 26 bajnoki találattal az együttes második legeredményesebb tagja volt. Talán a bronzcsatában nyújtotta a legjobb teljesítményt, három meccs alatt négy gólt könyvelt el.