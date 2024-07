A feljutással együtt a játékoskeret, na meg a szakmai stáb is megújult. A csapat új vezetőedzője a debreceni labdarúgás ikonja, Sándor Tamás lett.

A négyszeres magyar bajnok, tizenegyszeres magyar válogatott szakember korábban dolgozott edzőként DVSC-nél, majd irányította a Sényőt, ahol bajnoki címet szerzett majd az NB II.-ben és NB III.-ban volt a DEAC vezetőedzője.

A vezetőség ragaszkodott hozzá

– A vezetőség már az előző szezon hajrájában felvette a kapcsolatot velem, ekkor a gárda az ötödik helyen állt – mondta el az egyik labdarúgással foglalkozó szakportál megkeresésére, Sándor Tamás. – Akkor még azt mondtam, hogy egy olyan edzőre lenne szükség, aki jobban ismeri a csapatot és a körülményeket. Már az első beszélgetések során azt éreztem, hogy az elöljárók ragaszkodnak hozzám, ez pedig szimpatikus volt. Amennyiben a vármegye I.-ben marad a Mátészalka, valószínűleg akkor is elvállaltam volna a feladatot, de természetesen örülök, hogy a fiúk kiharcolták a feljutást.

Újonc csapatról lévén szó egyértelműek a célkitűzések, az első szezonban ki kell harcolni a biztos bennmaradást.

– Az NB III.-as tagság meghosszabbítása fontos lenne a mátészalkai futballnak, huzamosabb ideig akarunk a harmadosztály résztvevői lenni – folytatta a tréner. – Ha jól tudom, a városnak ezt megelőzően nagyjából harminc évvel ezelőtt volt harmadosztályú csapata, így a helyiek nagyon örültek a feljutásnak. A leglelkesebb drukkereink még az edzéseinkre is ellátogatnak. Biztos vagyok abban, hogy a mérkőzéseinkre is sok ember jön majd ki. Az utánpótlásban akadnak tehetségek, ám őket nehéz megtartani, ugyanis a közelben van Kisvárda és Nyíregyháza is.

A felkészülés egyelőre döcög, mindezek ellenére a rajtra készen lesz a nyírségi gárda kerete.

– A feljutást követően a játékosok csupán másfél hetet pihenhettek – zárta gondolatait Sándor. – Olykor kicsit kaotikusnak érzem a felkészülésünket, de a srácok hozzáállását csak dicsérhetem. Az elején tartunk az építkezésnek, szeretnénk egy új szisztémát meghonosítani. Az NB III.-ba jutást kiharcoló csapat magját megtartottuk, továbbá néhány játékost már leigazoltunk. Nem teljes még a keretünk, de reményeim szerint napokon belül lezárulnak az átigazolások. Nyilván fontosak az egyéniségek, de az sokkal lényegesebb, hogy valóban egy összetartó csapatot alkossunk.