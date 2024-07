Az ukrán-magyar Kozacsuk Artur profi szerződést írt alá a Kisvárda Master Good csapatával. A tizenkilenc esztendős védő az NB III.-as keretnek már az elmúlt két évben is oszlopos tagja volt, összesen 38 bajnokin lépett pályára és három gólt is szerzett. A belső és szélső védőként is bevethető játékos három évvel ezelőtt került a Várda Labdarúgó Akadémiára a munkácsi partnerakadémiáról, s azóta már a felnőtt csapatban is lehetőséghez jutott edzőmérkőzéseken. A szakemberek szerint szép jövő előtt áll, ezt pedig a 2024-2025-ös szezonban is kisvárdai színekben bizonyíthatja.

A klubhoz tartozó további hír, hogy a 2024-es őszi szezont megelőző szurkolói ankétot 2024. július 25-én, csütörtökön 17 órától tartják a megszokott helyszínen, a Bessenyei György Gimnázium díszaulájában.