Sokan még szabadságukat töltik és a hasukat süttetik a rekkenő hőségben a vízparton, vagy éppen a hűs limonádéjukat kortyolgatják az árnyékban. Nem úgy a Kisvárda Master Good SE játékosai, akik már két hete kőkeményen az előttük álló talán legnehezebb szezonra készülnek gőzerővel.

Mint arról beszámoltunk korábban a játékosok a szünet utolsó heteiben már egyéni edzéstervet teljesítettek, hogy megfelelő állapotban kezdhessék meg a közös munkát. Mint ahogy szokott lenni, felméréssel kezdtek a lányok és azok eredményeinek figyelembe vételével is alakult a program. Hétfőtől már teljes kerettel edz a csapat, múlt héten érkeztek meg a junior világbajnoki ezüstérmes játékosok, Gém Léna és Szabó Lili, hétfőn pedig csatlakozott Erin Novak, aki a szlovén női válogatott olimpiai felkészülésén vett részt. Az első időszak tapasztalatairól kérdeztük az együttes vezetőedzőjét, Józsa Krisztiánt.

– A felkészülés első időszakában mindig a fizikális képességek fejlesztésén van a hangsúly, amely megalapozza a további munkát – magyarázta Józsa Krisztián. – Amit elterveztük, azt eddig maradéktalanul elvégezte a csapat. Ezt a keddi terheléses vizsgálat eredménye is alátámasztotta, jó állapotban vannak a lányok. A komoly terhelés mellett a játék egyik legfontosabb elemével, a védekezéssel foglalkoztunk, amely az eredményes szereplés egyik alapja. Emellett ezen a héten már a támadójáték is terítékre került. Lépésről lépésre rakjuk össze a puzzle darabjait, hogy a szezonkezdésre összeálljon a sok darabos nagy kép. A lányok motiváltak, nagyon jó szellemben dolgoznak, semmi panaszom nem lehet rájuk. A java azonban még csak most kezdődik, az eddigiekhez képest ezen a héten kapják majd a csúcsterhelést.

A Kisvárda a feszített tempójú munkát edzőmérkőzéssel zárja, Karnik Szabináék pénteken az NB I./B-s Eger vendégei lesznek.

– Biztosan fáradtak lesznek a lányok, ez a mérkőzés azonban azt szolgálja, hogy elkezdjük felvenni a heti egy mérkőzéses bajnoki ritmust. Egerben bő rotációval játszunk majd, mindenki lehetőséget kap, mindenkire kíváncsi vagyok, hogy meccsszituációban mire képe. Keressük azokat a párkapcsolatokat, amelyekből a bajnokságban eredményesek lehetünk majd. Sok új játékosunk van, akiket fokozatosan be kell építenünk a struktúránkba – fogalmazott a vezetőedző.

A Kisvárda Master Good SE a régiek mellett hét új játékost is igazolt, akik a vezetőedző szerint zökkenőmentesen illeszkedtek be, de nemcsak a pályán, az öltözőben is meg kell találniuk a helyüket. Ezt segítette többek között a múlt heti hagyományos csapatépítő program, amelyen a játékos feladatok erősítették a kohéziót és a játékosok bemutatták főző tudományukat is.

A Kisvárdára a jövő heti munkát követően hétvégén már két felkészülési mérkőzés vár, pénteken az MTK vendégei lesznek, szombaton pedig az Eger érkezik Kisvárdára.