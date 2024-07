A vármegyei kézilabdabarátok nagy örömére szeptemberben újra beindult a vármegyei férfi bajnokság, amelynek eredményeiről lapunk és portálunk is rendszeresen beszámolt. A megméretésen a Szabolcsi Ifjúsági Kézilabda Sport Egyesület több csapattal is részt vett.

– 2021-ben arra gondoltunk öten kézilabdás barátok, hogy létrehozunk egy egyesületet. Mindegyikünk gyermeke “megfertőződött” már a sportág szeretetével és mi is sokat kaptunk a kézilabdától, amiből szerettünk volna visszaadni valamit – elevenítette fel a kezdeteket Türk Ferenc, elnökségi tag, a SZIKE egyik alapítója.

Az egyesület célul többek között azt tűzte ki, hogy Nyíregyházának hosszú évek után ismét legyen NB-s csapata.

– Csakhogy vannak bizonyos lépcsőfokok amiket be kell járni ahhoz, hogy akár csak NB II.-ben elinduljon egy csapat, ezért elindultunk és meg is nyertük a vármegyei bajnokságot. Nagyon nehéz év volt ez az egyesületünk számára, de sok jó ember segítségével sikerült megoldani. Négy felnőtt és tíz utánpótlás csapat versenyeztetése egy ilyen fiatal kezdeményezésnek embert próbáló volt. Szerencsére akik csatlakoztak hozzánk mindenki tette a dolgát így közös erővel, sikerült elérni a célunkat. Újra NB-s felnőtt kézilabda csapat lesz Nyíregyházán. Nagy köszönet illeti a Tiszavasvári, a Fehérgyarmat, a Kállósemjén és a Balkány játékosait és sportvezetőit is hiszen évek teltek el vármegyei bajnokság nélkül és mégis zökkenőmentesen megcsináltunk közösen egy szezont. Olyan játékosokkal vágunk neki az NB II.-nek, akik örömmel és nagy lelkesedéssel, első szóra jöttek, hogy újra hallják a pálya széléről: Hajrá Nyíregyháza!

Mindent megteszünk, hogy minél eredményesebben szerepeljünk ebben az osztályban is, várjuk a nyíregyházi szurkolókat – mondta Türk Ferenc, a Szabolcsi Ifjúsági Kézilabda Sport Egyesület elnökségi tagja.