A Nyíregyháza Spartacus szerződést hosszabbított játékosával, a hír mégis felér azzal, mintha új sztárigazolást jelentett volna be a klub. Az előző idény egyik legjobbjának, Nagy Dominiknak igencsak kérdéses volt a jövője, több klub érdeklődéséről is olvasni lehetett az országos médiában – a nyíregyházi együttes honlapja meg is jegyzi, hogy a játékosnak anyagilag kedvezőbb ajánlatai voltak, mégis a Szparit választotta!

A 29 éves labdarúgó tavaly nyáron érkezett a piros-kékekhez, tizenegy bajnoki találatával a csapat házi gólkirálya lett és az egész NB II-es bajnokság negyedik legeredményesebb futballistája volt egyben. A tízszeres magyar válogatott középpályás a „csapat esze”, találatai mellett 11 gólpasszt is kiosztott, több meccset is az ő klasszis teljesítménye döntött el, óriási érdemei vannak abban, hogy a nyíregyházi gárda az élvonalba jutott: ezért volt nagy jelentősége annak, hogy a klub megtartsa őt.

– Nagyban befolyásolta döntésemet az előző, sikeres szezon, mely során kialakult egy ilyen jó keret Nyíregyházán – idézi a klub honlapja Nagy Dominikot. – Egyénileg is jó idényem volt, szeretném ezt az élvonalban tovább folytatni a Szparival. A szurkolók már régen vártak egy ilyen sikerre, szeretném minden tudásommal meghálálni azt a szeretetet és megbecsülést, amit Révész Bálint tulajdonostól, a klub dolgozóitól és a szurkolóktól kaptam. Az NB I remek lehetőség lesz, hogy bizonyítsuk, megérdemelten jutottunk fel. Annak ellenére, hogy csak most írtam alá a szerződést, legbelül nem gondolkodtam sokat, hogy a maradás mellett döntsek.

– Az, hogy egy korábbi válogatott játékos, akinek több kérője is volt, mégis nálunk marad, igazolja, hogy a klub milyen fejlődésen ment át az elmúlt egy évben – tette hozzá Fekete Tivadar sportigazgató. – Annak ellenére, hogy Dominikot hétéves kora óta ismerem, számunkra is komoly elismerés, hogy a továbbiakban is együtt küzdhetünk a közös célokért.

Mint ismert a Spartacus, a felkészülési időszak utolsó szakaszába ért. A csapat szombaton a Békéscsaba ellen tartja a bajnoki főpróbát, majd jövő pénteken már a bajnokság első fordulójában lép pályára. A sorsolás szerint a Szpari itthon játszhatna a másik újonc ETO FC Győrrel, ám a nyíregyházi városi stadionban még nem fejeződtek be a munkálatok. Mivel a halasztás és a pályaválasztói jog elcserélése sem sikerült, a mérkőzést Mezőkövesden játsszák.