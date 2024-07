Az NB II.-es labdarúgó-bajnokságra készülő Kisvárda Master Good csapatában folytatja pályafutását Molnár Gábor, akit ellenfélként Mezőkövesdről, Diósgyőrből és a Puskás Akadémiából ismerhetnek a szurkolók. A rutinos, harminc éves támadó középpályás legutóbb Mezőkövesden játszott, május 12-én pedig még ellenfélként lépett pályára a Várkerti Stadionban, csereként beállva két gólt is szerzett azon a Várda által 4–3-ra megnyert mérkőzésen.

– A mezőkövesdi szerződésem felbontása után egy hetet egyedül készültem, közben sikerült megegyezni a Kisvádával, kedden pedig bekapcsolódtam az új csapatom edzésmunkájába – mondta érkezésének körülményeiről Molnár Gábor, aki az élvonalban eddig 174 alkalommal lépett pályára és 34 gólt szerzett.

Visszajutna az élvonalba

– Örömmel vettem a Kisvárda érdeklődését, tudom, hogy ez a klub vissza akar jutni az NB I.-be, amely célok egyeznek az enyémmel, hiszen én is szeretnék mielőbb visszatérni a legjobbak mezőnyébe. Új kihívás számomra is, remélem sikeres évünk lesz. Tapasztalatból mondhatom, hogy az NB II. egy brusztolósabb bajnokság, mint az élvonal, de úgy látom, jó keretünk lesz, és meg tudunk majd felelni az elvárásoknak. Fel kell jutni!

Molnár Gábor után még egy olyan játékos szerződtetését jelentette be a rétközi klub, aki a tavasszal gólt szerzett a kisvárdai csapat ellen. Gyurkó Máté, az NB III.-as Eger színeiben talált be a tartalékcsapat ellen a hevesiek által 4–1-re megnyert mérkőzésen. A huszonegy éves támadó a múlt héten már az NB II.-es csapattal kezdte meg a felkészülést, pályára lépett a Kassa elleni edzőmeccsen is, a felek mostanra jutottak el odáig, hogy aláírták a munkaszerződését.

– A Kisvárdán játszott meccsen nyújtott teljesítményem is kellett hozzá, hogy felfigyeljenek rám, ezt Révész Attila sportigazgató és Feczkó Tamás vezetőedző is hangsúlyozta, amikor megkerestek – mondta Gyurkó Máté, miután hivatalosan is kisvárdai futballista lett. – A tavalyi őszi szezont az NB II.-es Kazincbarcikánál kezdtem, de nem játszottam annyit, mint szerettem volna, ezért félévkor felbontottuk a szerződésemet, és elmentem az NB III.-as Egerhez a több játéklehetőség reményében. A számításom bevált, hiszen azért léptem egyet vissza, hogy utána adott esetben kettőt is ugrani tudjak, hiszen a Kisvárda feljutásra esélyes csapat, így azt is mondhatom, hogy az élvonal is elérhető közelségbe került, ha úgy sikerül ez a szezon, ahogy elképzeltem. Persze tudom, ehhez rengeteget kell dolgoznom, jelentős konkurenciával is kell számolnom a csapaton belül, de lesz türelmem kivárni azt a pillanatot, amikor meg tudom majd mutatni magam.