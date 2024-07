Az élvonalra készülő Nyíregyháza Spartacus továbbra is dolgozik keretének kialakításán. Pénteken Kesztyűs Barnával hosszabbított a klub – számolt be róla a csapat hivatalos honlapján.

A középpályás egy éve érkezett a Nyíregyháza Spartacushoz, és alapember volt az előző idényben. 28 bajnokin és három kupameccsen lépett pályára, remek védekező munkája mellett 2 gólt szerzett, valamint 2 gólpasszt adott – írja a nyiregyhazasparatacus.hu

– Amellett, hogy az új szezonra szeretnénk megerősíteni a csapatot, fontos szempont az is, hogy azok a játékosok akik bizonyítottak mind emberileg mind szakmailag, azokat megtartsuk. Ez is a klubfilozófiánk része. Kesztyűs Barna ilyen, ezért hosszabbítottunk vele – mondta Fekete Tivadar sportigazgató.

Kesztyűs Barnával 1+1 éves szerződést kötött a Nyíregyháza Spartacus.

– Egy nagyon jó tavalyi év után vagyunk, és nekem is fontos, hogy újra az első osztályban játszhatok. Számomra azért is fontos mindez, mert ez egy visszaigazolás számomra a teljesítményem tekintetében, hogy újra szerződést kínáltak nekem. Remélem immár az új stadionban az NBI-ben is sikeresek leszünk – tette hozzá Kesztyűs Barna.