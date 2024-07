Mint ismert, azzal, hogy a Nyíregyháza Spartacus FC feljutott az élvonalba, alanyi jogon indíthat csapatot az NB III.-ban, ezzel pedig élt is vármegyénk klubja. A gárda már túl van a második felkészülési mérkőzésén is, s habár voltak még hibák a játékban, folyamatosan javul a teljesítmény. A korábban Kisvárdáról is ismert Török László nyáron vette át az együttes irányítását.

Kezd összeállni a keret

– Nem kell sem túl, sem pedig alulértékelni az eddigi teljesítményünket. Sok fiatal játékosunkat keresik más klubok, ami ilyenkor természetes, és ilyenkor pár napra elmennek próbajátékra, ami nehezíti a közös munkát. Szeretnénk egy 17-18+3 fős keretet kialakítani, mellyel heti hét-nyolc edzésen dolgozhatunk együtt. Ez már jelenleg is így van. Fontos a folyamatos fejlesztés mind fizikálisan, mind taktikailag, és figyelünk az egyéni képzésekre is. Igyekszünk alkalmazkodni a felnőtt csapat taktikájához, szeretnénk mi is azt játszani, és bár a váltás nem zökkenőmentes, jó úton haladunk – értékelte az eddigi felkészülést Török László, a Szpari II. vezetőedzője.

A tréner a két felkészülési mérkőzésről is beszélt.

– Már az elején jeleztük a fiúknak, hogy le kell csökkenteni a hibákat, mert sokszor kapkodnak még, ez köszönt vissza az edzőmérkőzéseken. De fogékonyak a munkára, javul a teljesítményük. Azt azonban tudomásul kell venni, hogy mi egy utánpótlás csapat vagyunk, mely az NB-III.-ban indul. Számunkra a legfontosabb az, hogy ezek a fiúk fejlődjenek – tette hozzá Török László.

A Szpari II. a Kisvárda Master Good II. csapatával egyetemben a cigándi 4. CISE Kupán folytatja a felkészülését, ahol vármegyénk két gárdája mellett a házigazda, valamint a román Szatmárnémeti méretteti meg magát.