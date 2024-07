A korábbi évek gyakorlatának megfelelően ezúttal is négy gárda csapott össze július 12-13-án a cigándi tornán, a mérkőzések az idén – az előre jelzett óriási hőség (37-42 °C) miatt – 2×30 percesek voltak. A házigazda Cigánd mellett a romániai Szatmárnémeti, valamint a Kisvárda Master Good II. és a Nyíregyháza Spartacus FC II. vett részt a viadalon.

A harmadik helyért játszhattak

A Kisvárda a Szatmárnémeti ellen kezdett, a találkozó nem hozott gólt, így végül tizenegyesek döntöttek – 6–5-re a román csapat diadalmaskodott.

A másik ágon a házigazda 1–0-ra nyert a „kis Szpari” ellen, minek eredményeképpen a két Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei gárda szombaton a harmadik helyért lépett pályára. A rétközi klub végül a csereként beálló Prjamov góljával győzött, megszerezve ezzel a bronzérmet.

– Nagyon hasznos volt ez a torna, hiszen a felkészülés utolsó harmadában járunk – értékelt a lefújást követően a Kisvárda II. megbízott trénere Csernijenko Ruszlan. – A nagy meleg ellenére is remek mérkőzéseket játszottunk. Mindenféleképpen pozitívan értékeljük ezt a két napot, mivel a játékosok megkapták azt a plusz terhelést, amire ebben a periódusban szükségük van. Taktikailag mind a támadó, mind pedig a védőoldalon megvalósultak azok a dolgok, amiket előre elterveztünk. Egységes volt a csapat, ráadásul az utolsó meccsen összejött a hőn áhított győzelem is. Összességében elégedettek vagyunk, a felkészülés során még nem az eredményességnek kell dominálnia, így elértük a kitűzött céljainkat. Biztosak vagyunk abban, hogy a következő évben is itt leszünk ezen a tornán.

Van még munka bőven

– Nagy örömmel vettük, hogy itt lehettünk ezen a kiválóan megrendezett tornán – mondta Török László, a Nyíregyháza II. edzője. – A hazaiak minden követ megmozgattak azért, hogy a részt vevő csapatoknak csak a labdarúgásra kelljen koncentrálnia. Felkészülés ide vagy oda, minden edzésen és felkészülési mérkőzésen oda kell tenned magad azért, hogy jobb lehess a másiknál. Sajnos nagyon sok problémával küzdünk, s igazából a mutatott játékot illetően csalódott vagyok, mivel csak kis százalékban láttam viszont azt, amit előzetesen kértem. Bízom benne, hogy sok munkával utol tudjuk majd érni magunkat. Jelen pillanatban ez még kevés, így a későbbiekben muszáj átlépnünk a saját határainkat.