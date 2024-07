Nehéz meccs vár a Sényőre

A Sényő Debrecenbe látogat, ahol a mindig jó erőkből álló DEAC ellenében kezdi meg az idényt. Kapacina Valér játékos-edző tisztában van azzal, hogy nem egyszerű a csapata sorsolása, de bizakodva tekint előre.

– Várjuk már az idény rajtját, hiszen sokat dolgoztunk a felkészülés során – nyilatkozta lapunknak Kapacina Valér. – Kemény volt az alapozás, az új igazolásaink hamar beilleszkedtek, így már most remek a hangulat az öltözőn belül. Nem lesz könnyű dolgunk, de hiszünk abban, hogy eredményes idényt teljesíthetünk.

A Kisvárda II. a bajnokság egyik titkos esélyeséhez a Cigándhoz látogat, így azonnal a mély vízben találja magát Törtei Tamás egylete.

– A felkészülésünk zavartalan volt, mondhatjuk úgy is, hogy kiválóan sikerült – így Törtei Tamás. – Rögtön az egyik legerősebb ellenféllel kezdünk, ami egy kifejezetten jó erőfelmérő lesz számunkra. Nagy iramú, minőségi meccsre számítok. Alaposan felkészültünk az ellenfelünkből, ám az első forduló mint mindig, most is tartogathat meglepetéseket. Mivel egy második számú tartalékcsapat vagyunk, így bőségesen lesz átjárás a felnőtt és az U19-es keretet illetően is. Mivel a „nagycsapat” az NB II.-ben szerepel, így az a gárda élvez prioritást. A fiatalok remek munkát végeznek, már most megemelem a kalapom előttük, s nem titok, hogy a táblázat első felében szeretnénk végezni.

Labdarúgás: az NB III. 2024-2025-ös évad Észak-keleti csoportjának sorsolása

1. forduló, július 28.

V, 11.00: Nyíregyháza SFC tartalék – Mátészalkai MTK

V, 17.00: Debreceni EAC – Sényő-Carnifex FC

V, 17.30: FC Hatvan – Salgótarjáni BTC

V, 17.30: Bacsó Beton-Cigánd SE – Kisvárda MG tartalék

V, 17.30: Füzesabony SC Erőss Út – Eger SE

V, 17.30: Termálfürdő FC Tiszaújváros – Facultas-Tiszafüredi VSE

V, 17.30: Putnok FC – Diósgyőri VTK tartalék F4R

09. 04., 16.00: Karcagi SE – Debreceni VSC tartalék

2. forduló, augusztus 7.

Sze, 17.30: Mátészalkai MTK – Debreceni EAC

Sze, 17.30: Sényő-Carnifex FC – Putnok FC

Sze, 17.30: Diósgyőri VTK tartalék F4R – Termálfürdő FC Tiszaújváros

Sze, 17.30: Facultas-Tiszafüredi VSE – Füzesabony SC Erőss Út

Sze, 17.30: Eger SE – Bacsó Beton-Cigánd SE

Sze, 17.30: Kisvárda MG tartalék – Karcagi SE

Sze, 17.30: Debreceni VSC tartalék – FC Hatvan

Sze, 17.30: Salgótarjáni BTC – Nyíregyháza SFC tartalék