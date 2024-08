Tíz év után ismét az élvonalban, három év után ismét Nyíregyházán! A Nyíregyháza Spartacus hazatérhet megszépült otthonába, és vasárnap a Fehérvár FC-t fogadja az új Városi Stadionban.

Csütörtökön már az utolsó simításokat végezték, felfestették a vonalakat, fény és hangpróbát tartottak, megtörtént a biztonsági bejárás, a játékosok pedig a héten először vehették birtokba az öltözőt, és léphettek rá az új gyepre. A mérkőzés iránt óriási az érdeklődés, egymást érték a televíziós forgatócsoportok a stadionban, és a klub tájékoztatása szerint szépen fogynak a belépők és a bérletek is.

Szépen búcsúztak

– Nagyon várjuk már, hogy hazai közönség előtt, ebben az új stadionban futballozhassunk. Ez plusz motivációt is jelent a játékosoknak, és nagyon bízunk abban, hogy sok néző előtt, egy remek hangulatú mérkőzésen léphetünk pályára – mondta Tímár Krisztián vezetőedző.

A Nyíregyháza Spartacus 2021. május 9-én, a Vasas ellen játszott utoljára hazai pályán, abból a csapatból ketten, Fejér Béla és Gresó Mátyás tagja a mostani keretnek. A találkozót a Szpari nyerte 2–0-ra, az első találatot pedig utóbbi játékos szerezte.

– Szépen sikerült búcsúznunk a stadiontól, azóta sok helyen voltunk albérletbe, három éve nem játszottunk itthon, nagyon hosszú idő ez. Nagyon várom már, hogy újra hazai pályán játszhassunk, ebben a gyönyörű stadionban. Leghűségesebb szurkolóink elkísértek bennünket nemcsak a „hazai” mérkőzéseinkre Sényőre, Balmazújvárosba, Kisvárdára, Mezőkövesdre, de jöttek velünk az ország legtávolabbi szegletébe is, amiért nagyon hálásak vagyunk nekik. Most azonban sokkal többen látogatnak ki, hogy nekünk szurkoljanak, velük eggyel többen leszünk a pályán – fogalmazott Gresó Mátyás.

– Biztos vagyok benne, hogy telt ház fogad bennünket, ez reményeim szerint megsokszorozza a csapat erejét. Nagyon vártuk, már, hogy végre hazatérhessünk, nekünk is új itt minden, próbáljuk belakni az öltözőt, a kiszolgáló helyiségeket, a kiváló minőségű pályát. Bízom benne, hogy nem leszünk udvarias házigazdát és megszerezzük mind a három pontot a Fehérvár ellen – tette hozzá Fejér Béla.

A csapat mellett természetes a szurkolók is készülnek a különleges alkalomra. A Mastiffs 1995 Nyíregyháza szurkoló csoport augusztus 12-én ünnepelte megalakulásának 29. évfordulóját, de az igazi ünnep vasárnap lesz számukra, amikor a megújult stadionban buzdíthatják ismét kedvenceiket.