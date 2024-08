l. Pénteken már a második fordulót rendezik az élvonalbeli futsalbajnokságban. Mint az ismert, az első körben az A’Studió Futsal Nyíregyháza a Berettyóújfalu vendégeként játszott 2–2-es döntetlent.

Magas szinten futsaloznak

– Az eredmény hűen tükrözi, hol tartunk jelenleg. Másfél-két hét hiányzott még ahhoz, hogy a létszámelőnyős szituációkat átvegyünk újra, hétfőn nem tudtuk gólra váltani a három a kettő, illetve a három az egy elleni helyzeteket, valamint kapu előtt sem mindig volt jó a helyzetfelismerés. Ha picit nagyobb arányban értékesítjük a helyzeteinket, győztünk volna, de összességében jó meccset játszottunk és elhoztunk egy pontot idegenből, ami jó alap a pénteki mérkőzésre. A hozzáállás, az akarat és az alázat rendkívül magas szinten működtek, sok jó egyéni teljesítményt láttam, de csapatként is jól funkcionáltunk – tekintett vissza Lovas Norbert, az A1Studió Futsal Nyíregyháza edzője.

A pénteken hazai pályán bemutatkozó szabolcsaiknak ezúttal sem lesz könnyű dolga, hiszen a regnáló bajnok Haladást látják vendégül a Continetál Arénában.

– A Nyírbátor ellen nagyon sima győzelmet arattak, jó százalékban értékesítették a helyzeteiket, magas szinten futsaloztak. Jó csapat lesz ebben az idényben is, minőségi brazil játékosokat igazoltak. Bízom benne, hogy felvesszük a versenyt, mert úgy érzem, hogy mi is leszünk olyan jók, mint a Haladás. Tavaly nagyon jól védekeztünk ellenük a hazai meccseken, hasonló meccsre számítok most is, és talán már picivel többet lesz nálunk a labda. Remélem, hogy mindenki ugyanolyan koncentrációval fog játszani és a helyzetkihasználásunk jobb lesz, mint hétfőn – zárta Lovas Norbert.

Vármegyénk másik első osztályú alakulata a B-Kerép Nyírbátori SC bizony nem jól kezdte a szezont, Elek Gergő együttese a Haladás vendégeként kapott agy pofont. Pénteken az előző szezon másik döntőse, a Kecskemét ellen köszörülhetik ki a csorbát. A vendégek sem kezdték jól a szezont, hazai pályán kaptak ki az Aramistól.

Kamikáze akcióra készülnek

– Nem egyszerű a helyzetünk, hiszen nyolc felnőtt játékossal kezdtük a szezont, közülük hárman is megsérültek – adott rövid helyzetjelentést Elek Gergő, a Nyírbátor edzője. – Ettől függetlenül megpróbálunk mindent, de ez így is egy kamikáze akció lesz. Ezüstérmes ellenfelünknél nem volt nagy játékosmozgás a nyáron, mondhatni változatlan kerettel vágnak neki az idei kiírásnak. Ez pedig azt jelenti, hogy ők létszámhiánnyal küszködnek. Számtalan válogatott, vagy volt válogatott játékossal soraikban érkeznek hozzánk, nehéz dolgunk lesz tehát, de tavaly is sikerült legyőznünk őket hazai pályán – zárta Elek Gergő.