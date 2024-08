A két vereséggel rajtoló Kisvárda a bajnokságot egy-egy győzelemmel és vereséggel kezdő Tatabánya vendége volt az NB II. 3. fordulójában vasárnap este. Mint az ismert a hét elején a vendégek edzője, Feczkó Tamás lemondott, így a végleges utód megtalálásáig Révész Attila sportigazgató irányítja a várdaiak szakmai stábját.

A vendégek kezdték a mérkőzést, Mesanovic indította útjára a labdát, aki aztán pár perc múlva megsérült, a bosnyák csatár lesántikált a pályáról, de folytatni tudta a játékot. Agilisan kezdett mindkét gárda, tatabányai részről Jelena és Eördögh voltak a legaktívabb, utóbbi éles szögből leadott lövését Hrabina bravúrral védte. Ezt követően a Kisvárda percei következtek. Raúl Stefan indítása után Soltész Dominik lépett be védője elé a tizenhatoson belül, majd elesett, a játékvezető sípja azonban néma maradt. Aztán a 20. percben a vendégek megszerezték a vezetést. Camaj balról ívelt a túloldalra, ahonnan Soltész Dominik fejelte középre a labdát, amivel Mesanovic beforgatta a védőjét, majd hat méterről ballal a kapu jobb oldalába lőtt, 0–1. Újabb gólszerzési lehetőség ismét a vendégek előtt adódott, de Mesanovic passzából Camaj nyolc méterről fölé bombázott. Nagy energiákat mozgatott az egyenlítés érdekében a házigazda, Hrabina azonban uralta a kapu előterét. A félidő hajrája a Kisvárdáé volt, előbb Cipet tornáztattam egy Lóthot, majd Lippai fejelt mellé. A folytatásra változatlan összeállításban futottak ki a csapatok. Rögtön egyenlíthetett is volna a Bányász, Vida azonban négy méterről a kapu mellé lőtt. Akadt azonban dolga Hrabinának, Bertus két beadását is hatástalanította, a másik oldalon Cipetics fejelt tíz méterről fölé. A rendes játékidő lejárta előtt három perccel lezárhatta volna a találkozót a Kisvárda, azonban Gyurkó visszagurított labdáját Körmendi tíz méterről a bal alsó sarok mellé lőtte. A játékvezető hat percet hosszabbított, az eredmény azonban már nem változott, így a Kisvárda megszerezte idénybeli első pontjait.

Opus Tigáz Tatabánya–Kisvárda Master Good 0–1 (0–1)

Tatabánya, 1500 néző, v.: Pillók Ádám (Mohos, Szabó D.). Tatabánya: Lóth – Buna, Jagodics M., Vida K. (Vass P., 62.) – Csernik, Szegleti, Bertus (Árvai, 71.), Jelena, Katona K. (Varga D., 71.) – Eördögh (Harsányi, 83.), Kiprich D. Vezetőedző: Gyürki Gergely. Kisvárda: Hrabina – Cipetic, Jovicic, Lippai, Stefan (Körmendi, 80.) – Matic, Szőr (Soltész I., 62.), Soltész D. (Szpaszics, 55.), Babják (Ponomarenko, 62.), Camaj (Gyurkó, 80.) – Mesanovic. Megbízott vezetőedző: Révész Attila. Gól: Mesanovi (20.).