A Nyír-Wetland vármegyei I. osztályú bajnokságban négy mérkőzést rendeztek vasárnap.

Gergelyiugornya–Nyírbátor 4–1 (2–0)

Gergelyiugornya, v.: Tomori. Gergelyiugornya: Vakarcs – Kovács, Danku (Szegedi), Mándi (Czirják), Barta (Lakatos), Peregrin, Méhész (Tóth), Balogh (Baráth), Szabó, Zán, Csonka. Játékos-edző: Balogh Tibor. Nyírbátor: Kopasz – Petics, Tóth Á., Danó, Nógrádi, Tóth E., Gönczör, Hunyadi, Karácsony (Bakó), Boda (Ferenczi), Tóth Sz. (Orosz). Játékos-edző: Erdei Zoltán. Gól: Barta 3 (egyet 11-esből), Mándi, illetve Orosz.

Balogh Tibor: – Nehezen lendültünk bele a mérkőzésbe, az elején a Nyírbátornak is megvoltak a lehetőségei, viszont a meccs fordulópontjaiból mi jöttünk ki jobban, így azt gondolom, hogy teljesen megérdemelten tartottuk itthon a három pontot.

Erdei Zoltán: – Az első félidőben hiába volt meddő a mezőnyfölényünk, amíg egyéni hibákból kapjuk góljaink nagy részét, addig sajnos ez lesz az eredménye. Gratulálok az Ugornyának!

Baktalórántháza–Nyírmeggyes 3–3 (2–3)

Baktalórántháza, v.: Tóth. Baktalórántháza: Kócs – Maleskovits, Jávor, Zakor G., Gyarmati, Németh, Zakor J., Csatári, Pataki (Illés), Soltész, Huncsik. Edző: Stekler Attila. Nyírmeggyes: Ritli – Fischer (Ötvös), Nagy, Éles, Batizi Pócsi (Kujbus), Jónucz, Sitku, Nagy (Török), Papp (Boldizsár E.), Törtei, Tóth. Egyesületi elnök: Nagy Zsolt. Gól: Maleskovits 2, Illés, ill. Jónucz, Papp, Török (11-esből).

Stekler Attila: – Sajnálom a srácokat, mert több volt ebben a mérkőzésben. Úgy érzem közelebb álltunk a győzelemhez. A végén mindkét csapat lezárhatta volna a mérkőzést, de mivel a kapusok ziccereket védtek, így igazságosnak mondható a döntetlen.

Nagy Zsolt: –

Nyírvasvári–Vásárosnamény 0–0

Nyírvasvári, v.: Balogh. Nyírvasvári: Kiss B. – Takács (Karczub), Pető (Molnár), Papp (Serbán), Csiszár, Balogh (Kiss), Scheibli, Jónás, Ricsei, Nagy, Kiss I. (Tóth). Edző: Paulik János. Vásárosnamény: Csordás – Géci, Lyáh (Bíró), Szabó, Deskó, Sárosi (Illés), Ujvári, Magyari, Berec (Szántó), Orosz, Huszti. Edző: Géczi István.

Paulik János: – A kihagyott helyzetek mérkőzésén óriási akarattal sikerült egy pontot itthon tartani. Ám ezt is meg kell becsülni, mert később sokat érhet.

Géczi István: – Sajnálom a csapatot, mert jól játszottunk. Sok helyzetet kidolgoztunk, viszont ezeket ki is hagytuk. Úgy érzem, hogy itt hagytunk két pontot Nyírvasváriban. További sok sikert a hazai csapatnak!

Kótaj–Csenger 4–0 (4–0)

Kótaj, v.: Kosztyu. Kótaj: Kromplák – Sallai, Hangácsi, Illés (Lengyel), Papp (Kató), Dencs (Nagy N.), Turóczi (Törő), Nagy D., Molnár, Lakatos, Korsoveczki. Edző: Seregi Mihály. Csenger: Szedlacsek G. – Szedlacsek Á., Osváth (Popovics), Balogh, Nagy, Oláj (Pocsai), Antal, Ur (Katona), Gaál (Takács), Bence, Barcsay. Edző: Juhász Ferenc. Gól: Nagy D. 2, Papp 2.

Seregi Mihály: – Az első félidő, illetve a mérkőzés összjátékképe alapján megérdemelten tartottuk itthon a három pontot. Gratulálok a fiúknak, további sok sikert a Csengernek!

Juhász Ferenc: – Nem játszottunk jól és ennek meg is lett az eredménye. Meg kell keresnünk az okokat, hogy ez többet ne forduljon elő.