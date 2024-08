Hétvégén a második fordulóval folytatódik a Nyír-Wetland vármegyei I osztályú bajnokság. Az idény első meccsét játssza viszont az első fordulóban halasztó Baktalórántháza és a Nyírbátor, valamint a szabadnapos Nagyecsed. Ebben a fordulóban a Nagykálló nem lép pályára.

Nyír-Wetland vármegyei I. osztály, 2. forduló, edzői várakozások (kezdés: 17, ifi: 15)

Szombat

Csenger–Újfehértó

Juhász Ferenc, a Csenger edzője: – Mindkét gárda jól kezdte a bajnokságot, ezért jó mérkőzésre számítok. Tiszteljük az Újfehértó eddigi eredményeit, de hazai pályán győzelemre fogunk játszani.

Kiss Tamás, az Újfehértó edzője: – A Csengert évről, évre jobb csapatnak tartok, akik folyamatosan építik be a fiatalokat. Ezt az első fordulóban is bizonyították. Mi is jó rajtot vettünk, jó lenne ezt egy idegenbeli sikerrel megfelelni. Tisztában vagyunk vele, hogy ez nem lesz egyszerű feladat, de bízom minden játékosomban.

Vásárosnamény–Kótaj

Géczi István, a Vásárosnamény edzője: – Az idegenbeli „pontatlan” kezdés után hazai pályán nem lehet más célunk, mint a győzelem megszerzése.

Seregi Mihály, a Kótaj edzője: – A múlt hétvégi fiaskót átbeszéltük és megemésztettük. A hétvégi meccsre úgy készülünk, hogy a játékunkon változtatva pontokért utazunk Naményba.

Nyírmeggyes–Nyírvasvári

Nagy Zsolt, a Nyírmeggyes egyesületi elnöke: – Jól kezdtük a bajnokságot és ez nagy lendületet kell hogy adjon a folytatáshoz. Újonc csapat látogat hozzánk, elsődleges célunk a három pont megszerzése, amire abszolút reális esélyt látok.

Paulik János, a Nyírvasvári edzője: – Már ezen a hétvégén szeretnénk bebizonyítani, hogy nem csak a „felkérés” miatt van helyünk ebben az osztályban.

Tarpa–Baktalórántháza

Bubis Iván, a Tarpa edzője: – Az első hazai meccs nagyon fontos számunkra. Több támadást szeretnénk vezetni, többet birtokolni a labdát, mint a múlt héten. Természetesen nem lehet más célunk, mint itthon tartani a három pontot.

Stekler Attila, Baktalórántháza edzője: – Egy szervezett, nagyon jó csapat otthonában kezdjük el a bajnokságot. Nem könnyíti meg a helyzetünket, hogy az első három fordulóban vannak eltiltott játékosaink. Ettől függetlenül mindent megteszünk a sikeres szereplés érdekében.

Nyírbátor–Kemecse

Erdei Zoltán, a Nyírbátor edzője: – Az első meccsünket elhalasztottuk, így hazai pályán kezdjük meg a bajnoki szezont. Remélem, hogy hétvégén mindenki hadra fogható lesz, szeretnénk megszerezni a Kemecse ellen a három pontot.

Tudja Dávid, a Kemecse edzője: – Nem történt tragédia az első fordulóban. Apró dolgokon kell finomítanunk a játékunkban ahhoz, hogy eredményesebbek tudjunk lenni. A hétvégén ismét egy olyan csapat ellen játszunk, akik véleményem szerint meghatározó csapata lesz a bajnokságnak. Bízom benne, hogy a hiányzóinkkal kiegészülve eredményesebbek tudunk majd lenni.

Mándok–Nagyecsed

Kocsis János, a Mándok edzője: – Az előző szezonban azonos pontszámmal zártunk a Nagyecseddel, sajnos egy fordulót követően most is egyformán állunk. A nyitányon mind játékban, mind küzdőszellembe csalódást okoztunk. Bízom benne, hogy ezekben hétvégéig sikerül előrelépnünk. Ha ez sikerül, akkor lesz esélyünk a három pont megszerzésére.

Harbula Balázs, a Nagyecsed edzője: – Rögtön egy rangadóval kezdünk idegenben, amely háromesélyes találkozó. A felkészülés jól sikerült, minden okunk megvan rá, hogy bizakodóak legyünk.

Vasárnap

Ibrány–Gergelyiugornya

Fiumei Viktor, az Ibrány edzője: – Mindkét csapat jól kezdte a bajnokságot. Az Ugornya évek óta erős bástyája a megyei focinak, biztos vagyok benne, hogy ebben az osztályban is megállják a helyüket. Nekünk azonban nem lehet más célunk, mint az első hazai mérkőzésünkön megszerezni a három pontot.

Balogh Tibor, Gergelyiugornya edzője: – A hétvégi győzelmünk sajnos komoly áldozattal járt, két meghatározó játékosunkat is hetekre elveszítettük. Abban viszont biztos vagyok, hogy akik helyettük pályára lépnek mindent megtesznek majd a sikerért. érdekében! Ugyanúgy készülünk a héten is mint azt eddig tettük. Három pontért utazunk Ibrányba.

A Nagykálló szabadnapos.