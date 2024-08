Amikor még pályafutása elején volt a nyíregyházi származású Miló Viktória, már akkor lehetett sejteni, hogy sokra viheti. Eleinte kickbokszedzésekre járt, majd átváltott a kungfura. Tizenegyszeres all style karate- és kétszeres kungfuvilágbajnokként lett ökölvívó, amatőrként Európa-bajnoki bronzéremmel és négy magyar bajnoki elsőséggel büszkélkedhet. Miután belépett a profik táborába, rá egy évre megszerezte a WIBF-GBU légsúlyú világbajnoki címét. A médiában is bontogatta a szárnyait, a PB TV-ben és a Kölcsey Televízióban is készített műsorat. Amióta Budapestre költözött, és része lett a celebvilágnak, részese lett többek között a TV2 Exatlon Hungary sportrealityjének.



Most, a párizsi olimpia idején ismét hallatott magáról. Az előzményt Hámori Luca mérkőzése szolgáltatta: a kőszegi sportoló éppúgy az ötödik helyen végzett, mint a szabolcs-szatmár-beregi, 63,5 kilós Kovács Richárd (utóbbinak éppúgy gratuláltak a nyíregyháziak, mint a máriapócsiak és a dombrádiak, hiszen kötődik mindhárom városhoz). Visszatérve Hámori Lucához – a 66 kilogrammos súlycsoport negyeddöntőjében egyhangú pontozással kikapott az algériai Iman Heliftól, akinek a helyszínen többezer honfitársa szurkolt. Az ír és ausztrál riválisát legyőző magyar öklöző ellenfele úgy szerepel az ötkarikás női tornán, hogy a nemzetközi sportági szövetség (IBA) tavaly kizárta a világbajnokságról a túl magas tesztoszteronszintje miatt. A vizsgálatok alapján a férfiakra jellemző XY kromoszómával rendelkezik, azaz biológiailag nem nő.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) megvédte Helifet, jelezve, hogy az IBA igazságtalanul, megfelelő eljárás nélkül zárta ki a vb-ről.

– Felháborító, hogy megengedik, hogy egy férfi üssön egy nőt, a világ szeme láttára. Ez egy sport, ahol nagyon számít a genetika – mondta TikTok-videójában Miló Viktória. – Egyszerűen nem értem, ezt hogy engedhette meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Nem gondolnak arra, hogy ennek milyen veszélyei vannak? Hogyha egy férfi üt egy nőt, annak milyen sérülései lehetnek? Ha már az egyenjogúságról beszélünk, nekünk, nőknek nincs lehetőségünk arra, hogy ne egy férfi üssön minket? Hogy ne alázzanak meg minket? Mindenhol azt látjuk, hogy ugyanazért a munkáért egy férfi több pénzt keres, mint egy nő. Mindenütt azt látjuk, hogy minket elnyomnak. És itt van egy egész világot összefogó sportverseny, és a NOB megengedi, hogy beenged egy férfit egy ilyen sportágba?

A vg.hu cikkében hosszasan fejtegette, milyen sok előnnyel jár, ha valaki akár csak hobbiból is bokszol. Az ökölvívás a mozgásszegény életmód ellensége: „Genetikailag az ösztönös bokszolók a legjobbak, mint nálunk a romák, aztán kiemelkedő teljesítményre képes az afrikai népcsoport is. A nagyon jó mozgáskultúrájuk miatt, ösztönből táncolnak és eltáncolnak. Ahogy a tánc a vérükben van, úgy az ökölvívás is, hiszen az is egy tánc a ringben”.