Labdrúgás: Nyír-Wetland vármegyei I. osztály, 4. forduló, edzői várakozások (kezdés: 16, ifi:14)

Szombat

Csenger (9.)–Nyírvasvári (10.)

Juhász Ferenc, Csenger edzője: – Nincs helye a mellébeszélésnek, hazai pályán csak a győzelem az elfogadható.

Paulik János, Nyírvasvári edzője: – Csengerben kevés csapat tud maradandót alkotni. Tele vannak nagyszerű egyéniségekkel, és csapatként is egyre markánsabbak. A legutóbbi meccsük csalódás, úgyhogy valószínűleg szeretnének javítani. Mi viszont semmiképpen sem az „áldozati bárány” szerepre készülünk. Kíváncsian várom a mérkőzést.

Vásárosnamény (11.)–Baktalórántháza (12.)

Géczi Péter, Vásárosnamény edzője: – Hosszú idő óta tartó hazai nyeretlenségi sorozatunkat szeretnénk végre megszakítani.

Stekler Attila, Baktalórántháza edzője: – Nem kezdte jól a szezont a Namény, de az biztos, hogy jobb csapat attól, mint amit a tabellán elfoglalt helyezése mutat. Mindkét csapat számára fontos a zárkózás és a pontgyűjtés, éppen ezért küzdelmes mérkőzésre számítok. Még mindig sok a Újr egy komoly feladat előtt áll a apat, hiszen a tvalyi bajnokhoz látogatunk. Ha sikrül a hiányzónk, de mindent megteszünk, hogy eredményesen zárjuk a hétvégét.

Nyírmeggyes (6.)–Kemecse (7.)

Nagy Zsolt, a Nyírmeggyes elnökségi tagja: – Jó csapat érkezik hozzánk, ennek ellenére szeretnénk itthon tartani a 3 pontot. Ehhez nagy koncentrációra és minőségi előrejátékra lesz szükség.

Tudja Dávid, Kemecse edzője: – Tisztában vagyunk azzal, milyen körülmények várnak ránk a hétvégén. Ennek megfelelően egész héten motiváltan, maximális koncentrációval készültünk, mert szeretnénk folytatni idegenbeli eredményességünket.

Nyírbátor (15.)–Nagyecsed (14.)

Erdei Zoltán, Nyírbátor edzője: – Sajnos nem így képzeltük el a szezonkezdetet, de ezen már kár rágódni. Két olyan csapat találkozik, amely még nem szerzett pontot. Mivel nem szeretnénk a szezon elején nagyon bent ragadni, ezért hazai pályán fontos lenne a három pont begyűjteni.

Harbula Balázs, Nagyecsed edzője: – Két csalódott csapat találkozójából szeretnénk győztesen kijönni, ehhez jóval több kiemelkedő egyéni teljesítmény kell, mint eddig volt.

Tarpa (2.)–Gergelyiugornya (5.)

Vjacseszlav Jeremejev, a tarpai edzőpáros tagja: –Vasárnap megnéztük az ugornyai csapatot, tudjuk mire számíthatunk. Számunkra továbbra is fontos, hogy támadószellemben lépjünk pályára. Hazai pályán csak a három pont az elfogadható.

Balogh Tibor, Gergelyiugornya edzője: – Újabb komoly erőpróba előtt állunk, hiszen a tavalyi bajnokhoz látogatunk szombaton. Ha sikerül a hazai pályán mutatott játékunkat Tarpán is bemutatni, akkor lehet keresnivalónk. Szeretnénk idegenben is elkezdeni a pontgyűjtést.

Vasárnap

Nagykálló (13.)–Kótaj (4.)

Homann Richárd, Nagykálló edzője: – Újra tétmeccset játszunk egy jó passzban lévő Kótaj ellen, ettől függetlenül szeretnénk itthon tartani a három pontot.

Seregi Mihály, Kótaj edzője: – A Nagykálló otthonában mindig nehéz pontot vagy pontokat rabolni. Masszív, felkészült csapattal lesz dolgunk. Mi viszont jó formában érkezünk, játékkal azt hiszem meg tudjuk lepni a hazai csapatot.

Ibrány (1.)–Mándok (8.)

Fiumei Viktor, Ibrány edzője: – Jól kezdtük a bajnokságot, lendületben van a csapat. Szeretnénk ez a jó sorozatot minél tovább kitolni, bár egy erős ellenfél érkezik hozzánk hétvégén. Ennek ellenére szeretnénk itthon tartani a három pontot.

Kocsis János, Mándok edzője: – Már a szezon előtt látható volt, hogy Ibrány jó csapat lesz, hiszen nagyon aktívak voltak az átigazolási piacon. Jól is indultak, hiszen három meccsen 9 pontot szereztek. Nekünk két hetünk volt felkészülni a mérkőzésre. A papírforma a hazaiak mellett szó, de mindent megteszünk, hogy ezt borítsuk és elhozzuk a három pontot