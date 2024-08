Augusztus 14. és 18. között rendezték a 2.2-es besorolású román kerékpáros körversenyt, ahol Hrenkó Norbert és Nagy Bendegúz személyeiben két nyíregyházi bringás is érdekelt volt. Az ötszakaszos viadalon bombaerős mezőny várt a kerekesekre, hiszen többek között a kazah Astana Qazaqstan Development Team és a francia Groupama-FDJ Devo-sor is rajthoz állt. Az etapok sem voltak egyszerűek, a Szebenjuharos hegyi befutójával, valamint több olyan „fallal”, amelynek meredeksége helyenként a 25%-ot is meghaladta. Hrenkó Norbert sajnos betegség miatt már a második napon kénytelen volt feladni a megmérettetést, ellenben Nagy Bendegúz konstans fejlődést bemutatva ezúttal is bizonyította, hogy idén a csapat egyik legtöbbet fejlődött versenyzője.

Bombaerő mezőny, 40 fokban

– Elég komoly terhelést kapok a Karcag Cycling versenyzőjeként az idei szezonban, így van lehetőségem a bizonyításra, amellyel úgy gondolom, hogy sikerül is élnem – mondta el lapunk megkeresésére a kerekes. – Azt hiszem, hogy nem lövök nagyon mellé azzal, ha azt mondom, hogy a román körverseny volt az idény legnehezebb kihívása. A nehéz szakaszok mellett, a bombaerős mezőny és a negyven fokos hőség is megnehezítette a dolgunkat. Az Astana, az Elkov-Kasper és a Groupama-FDJ csapatai már a viadal első penzumának első kilométerein szétszedték a mezőnyt. Talán csak a harmadik etap volt könnyebbnek mondható, bár a helyenként hatvan kilométer/órás tempó azért ott is leharcolt bennünket.

A Karcag Cycling nem tűzött ki komoly célokat a viadalra, hiszen a mezőny egyik legkisebb soraként állt rajhoz a többek között tizenhat félprofi, kontinentális sort is felvonultató viadalon.

– Az első számú célunk a tisztes helytállás mellett az volt, hogy minden versenyzőnk jusson el Bukarestig – folytatta Bendegúz. – Ami annak tudatában nem volt egyszerű, hogy már az első szakaszon is egy kőkemény emelkedővel kezdtünk, amit a Paltinis, azaz a Szebenjuharos hegyi befutója követett, ami konkrétan egy órányi mászást jelentett. Jó lett volna egy-egy szökésbe is belekeveredni, de sajnos ez most nem jözz össze, mindezek ellenére pozitívan kell értékelnünk a mögöttünk hagyott napokat. Norbi sajnos nem tudta befejezni a versenyt, egy kisebb betegség döntötte le a lábáról, így a szakmai stáb is jobbnak látta, hogy a második napon feladja a versenyt.