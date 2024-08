Mint arról beszámoltunk, a Fatum-Nyíregyháza szerdán megtartotta szezonnyitó sajtótájékoztatóját. Az eseményen részt vett Pintér Andrea is, aki két év után igazolt ismét Nyíregyházára.

– Nagyon jó érzésekkel tértem vissza, mondhatjuk, hogy szinte hazatértem, hiszen minden ismerős itt, a csarnoktól elkezdve, a stábig és a játékosok zömét is ismerem – mondta a válogatott center, aki hosszú idő után úgy döntött, hogy kés alá fekszik és megműtteti az ujját.

– Ez a sérülésem már több éve alakult ki, még Jászberényben, de az idei szezon után úgy döntöttem, ideje korrigálni a röntgen felvételen látottakat (törést-elmozdulást). A nyári válogatott programot sajnos fel kellett áldoznom, de az egészség a legfontosabb, a klub pedig mindenben támogatott. Eltelt hat hét a műtét óta, azóta folyamatosan kontroll vizsgálatokra járok, és nagyon pozitívak az eredmények, illetve két hete már gyógytornázok, és mágnes terápiával is kezeljük a műtött részt, amit itthon is tudok alkalmazni. Amint teljesen összeforrnak a csontok, a drótokat kiszedik, és teljes értékű edzésmunkát végezhetek. Az edzéseket már elkezdtem, szeptemberben újabb kontroll következik, akkor derül, hogy a drótokat mikor távolítják el.

Pintér Andrea számára a szakmai stáb mellett a vezetőedző, Adrian Chylinski sem ismeretlen.

– Adrian nagyon jó edző, fiatal, de már rengeteg tapasztalattal rendelkezik, mert sok külföldi csapatban dolgozott. Keretünk fiatal, de motivált és sikerre éhes, ebből tudunk meríteni. Természetesen még össze kell szoknunk, úgy látom, hogy jó szellemű a társaság, akik nemcsak a pályán, de azon kívül is megtalálják egymással a közös hangot. Úgyhogy bizakodva várom a szezont – zárta Pintér Andrea.