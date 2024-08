Hétközi fordulóval folyatódott az NB III.-as labdarúgó bajnokság. Az Észak-keleti csoportban vármegyénk mind a négy gárdája pályára lépett, s ezúttal is beigazolódott az, amit már az első játékkör után is sejteni lehetett, azaz, hogy egy igencsak kiélezett szezonra van kilátás.

Komoly ellenfél várt a Várdára

Az előző idény bronzérmese a Kisvárda II. az utolsó pillanatokban remekül erősítő Karcag csapatát fogadta, a két egylet pedig ki is ölte egymás játékát, így gól nélküli döntetlen született.

– Két hasonszőrű csapat találkozott egymással, a látottak alapján is, és előzetesen is így gondoltam – nyilatkozta lapunknak a lefújást követően a Várda mestere, Törtei Tamás. – Egy szervezett és jó csapat a Karcag, amely magabiztos labdabirtoklásban és védekezésben is. Sajnos előrejátékban nem vállaltunk többet, pedig egy ilyen mérkőzésen ennél azért több kell.

A Mátészalka eközben szinte végig partiban volt a a komoly célokat dédelgető DEAC ellenében, ám egy kiállítás, majd Toboy 91. percben szerzett gólja megfosztotta a hazaiakat a pontszerzéstől.

Parázs meccset játszott egymással a Sényő és a bajnoki címvédő Putnok, hiszen mindkét egylet vereséggel kezdte a bajnokságot. A gödörből végül a vendég alakulat tudott kikecmeregni, Máris és Tordai góljaival ugyanis már az első félidőben eldőlt az összecsapás sorsa.

Hozta a kötelezőt a Szpari

A Nyíregyháza Spartacus II. ellenben magabiztos győzelmet aratott Salgótarjánban.

– Azt kaptuk a hazaiaktól amit vártunk, szervezettek, veszélyesek voltak – értékelt Török László, a Szpari trénere. – Az első félidőben nem játszottunk jól, a másodikban már volt egy olyan 20 percünk melyet szeretnék látni a fiúktól. A három szerzett góllal és a három ponttal abszolút elégedett vagyok.

Labdarúgás: NB III., Észak-keleti csoport, 2. forduló

Kisvárda II.–Karcagi SE 0–0

Kisvárda, Várkerti Stadion, v.: Vinter (Punyi, Tóth).

Kisvárda II.: Popovics – Kozacsuk (Bliznjuk, a szünetben), Rubus, Széles, Szirota – Osztrovka, Soltész I. – Szikszai, Scsadej (Simon M., a szünetben), Ésik Á. (Ötvös G., 78.) – Gyurkó. Edző: Törtei Tamás.

Karcag: Fedinisinec – Györgye, Szabó K., Győri, Fábián B. – Sághy, Szűcs K., Nagy Zs. (Girsik, 55.), Szakács L. (Vona, 89.), Constantinescu (Székely D., 55.), Talpalló. Edző: Varga Attila.