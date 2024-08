Az előszezon harmadik hetének végén, péntek este lejátszotta első felkészülési mérkőzését a Hübner Nyíregyháza BS. Az ellenfél az élvonalbeli bajnokságra hangoló DEAC volt, idegenben.

A Tyreke Locure, Mateja Boljos, Nagy Simon, Bonifert Bendegúz és Komma László alkotta ötössel kezdett az NB I./B Piros csoportjában szereplő Nyíregyháza, míg a debreceniek négy légióssal és egy rutinos magyar játékossal, Pongó Mátéval indították a meccset. Az ellenfél az első negyedben nem cserélt, így is megnyerte a szabolcsi egylet a játékrészt, majd a második etapban fordítottak a hazaiak. Sokáig nyolc-tíz pont volt a csapatok közötti különbség, a fiatal nyírségiek a végére maradtak le – az elsősorban légiósai vezette – DEAC-tól.

Reálisabb képet kaptak

A pénteki, igen komoly erőpróba után szombat délután egy osztálytárssal szemben kaphattunk reálisabb képet arról, hol is tart a Kék Cápák felkészülése. A DEAC U23 ellen elsősorban támadásban kezdett jól a gárda, többször is betalálva kintről, amire szükség is volt, ugyanis nagy lyukak maradtak a védekezésben.

A második negyedre az „előszezonforma” illett a leginkább, Komma László zsákolásain kívül kevés lelkesítő momentuma volt a játékrésznek. A nagyszünetben aztán Merim Mehmedovic higgadtan, de határozottan felrázta a csapatot. Védekezésben fokozták a srácok a tempót, ami meghozta a lendületet: labdákat szereztek, rossz dobásokba kergették az ellenfelet és lerohanásból is tudtak kosarakat szerezni. Tyreke Locure különösen élt támadásban is, Tarján Izsák kiválóan lepattanózott, de mindenki sokkal agresszívabbá vált.

A második félidőben nemcsak fordított, hanem fokozatosan növelte is az előnyét a Blue Sharks. A mérkőzést az U21-es „sor” fejezte be kifejezetten bátor játékkal és az előny növelésével.

A második felkészülési mérkőzését tehát megnyerte a Hübner, s a második félidő azt is megmutatta, milyen felfogásban kell játszani a folytatásban.