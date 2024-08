A szerdai fordulót követően vasárnap folytatódnak a küzdelmek az NB III. Északkeleti csoportjában. Vármegyebeli csapataink közül a Nyíregyháza II., a Mátészalka és a Sényő hazai pályán, míg a Kisvárda tartalékcsapata idegenben küzdhet meg a bajnoki pontokért.

Magasabb koncentrációval

A Nyíregyháza II. szerdán Tiszaújvárosban veszített. Ráadásul a győztes találatot az utolsó pillanatokban szerezték a házigazdák és ez nem az első alkalommal fordult elő, így joggal volt elégedetlen az együttes vezetőedzője, Török László.

– A Putnok ellen is a ráadásban veszítettük el a mérkőzést. Ha ez a két pont meglenne, kicsit elégedettebbek lennénk – fogalmazott lapunk érdeklődésére a tréner. – Nagyobb felelősséggel, szenvedéllyel, alázattal kell lenni a futball iránt. Sokkal magasabb koncentrációval kell játszani a lefújás pillanatáig.

Vasárnap délelőtt a szintén újonc és még pontot sem szerző Füzesabony ellen javíthatnak az örökösföldi pályán.

– Eddig sok gólt rúgtunk, de sokat is kaptunk. Ez utóbbit szeretnénk minimálisra csökkenteni és pontot, vagy pontokat szerezni.

A hétközi fordulóban a Mátészalka a Füzesabony vendégként megszerezte idénybeli első győzelmét. Vasárnap hazai a pályán, a Cigánd ellen szerezhetnek ismét három pontot.

– Nem sikerült jól a rajtja az előző idény ezüstérmesének, de úgy látom kezdenek kiegyenesedni, a Sényő elleni nagy különbségű győzelmük már a második volt a sorban – mondta Sándor Tamás, a Mátészalka vezetőedzője.

Pikáns mérkőzésnek ígérkezik, hiszen a borsodiak kispadján az az Igor Bogdanovics ül, aki a szalkaiak trénerével, Sándor Tamással a játékosként együtt arattak számos sikert a DVSC színeiben.

– Nem ez lesz az első alkalom, hogy szembe találkozunk egymással. De ezzel nem is foglalkozunk, mi ugyan úgy készülünk, mint a többi mérkőzésre. Remélem, hogy a hetek óta megkezdett úton tudunk tovább haladni, bízom benne, hogy jó eredménnyel tudjuk zárni a kilencven percet.

A Kisvárda II. szerdán, immár a szezonban ötödször, döntetlenre végzett, vasárnap Egerben próbálnak ennél szebb eredményt elérni.