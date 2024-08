Eiffel-torony, Notre Dame, Louvre – a Szajna-parti fény városában rendezik a nyári olimpiát. Az ötkarikás játékok különlegessége, hogy a szörfversenyek otthona a francia tengerentúli terület, Tahiti. Lázban tartja az egész világot az olimpia, Szabolcs-Szatmár-Beregben is sokan ezzel kelnek-fekszenek. Lakatos Tibor, a Vela Kft. ügyvezetője, a Magyar Pékszövetség alelnöke, a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület elnöke nem rejti véka alá, hogy kinek szurkolt leginkább:

– Régi ismerősöm Nagy Lajos, akinek a tanítványa, Kovács Richárd. Remekül bokszolt, örültem, amikor legyőzte az ausztrál ellenfelét. A francia riválisa már nagyobb szintet képviselt, de így is büszkék lehetünk a nyíregyházi ökölvívó szereplésére. Hámori Luca is kitett magáért, önmagában az is komoly tett, hogy az egész meccset végig bokszolta az igencsak férfias algériai Heliffel szemben. Egyébként az országunk lélekszámához képest kiváló a mérlegünk, nagyszerű helyen állunk az éremtáblázaton. Szurkoltam a kézilabdázóinknak, a vízilabdázóinknak, örülök, hogy a férfi pólósaink bent vannak az elődöntőben. Már nincs sok hátra az olimpiából, de a java csak most következik – zárta gondolatait Lakatos Tibor.

– Nehezen indult be a magyar érmek gyűjtése, de mégis csak halad a szekér – tette hozzá Végh József építész, a területi építészkamara elnöke.



– Az aranyakra figyel a legjobban a világ, de azért az egyéb medálok és pontszerző helyezések is tiszteletre méltóak, én azokat is figyelem. Ezek között a nyíregyházi bokszolónk, Kovács Ricsi 5. helyét is nagyra tudom értékelni. Voltak pozitív meglepetések, így például a számomra ismeretlen Kós Hubert aranya is ide tartozik. A lényeg, hogy aki eljutott az olimpiára, megtette a magáét, előtte és ott isA munkámból adódóan estére jutok a tévé elé, így általában azt nézem meg, ami éppen belefér a késő esti időszakba. Amit nem sikerült ezúton megtudnom, minden reggel a Kelet-Magyarország sportoldalaiból, vagy a rádiós hírekből pótolom. Kiemelten követem a kézilabda, a vízilabda, az úszás és az atlétika eredményeit, de mindent megnézek, meghallgatok, ami az olimpiáról szól. Fantasztikus volt a párbajtőrözők aranyát eldöntő aranytus, vagy a világcsúcsot rúdugró Duplantis eredménye és egész egyénisége. Jó látni, hogy az olimpia mégis csak a békeszerető és nem a háborúzó emberiség közös ünnepe.



Dr. Szabó Tünde, az 1992-es barcelonai olimpia ezüstérmese érdeklődésünkre megjegyezte:

– Egy olimpia mindig felidézi az általam megélt élményeket, a készülésekkel, az izgalmakkal teli pillanatokat. Sportolóként voltam világbajnokságon, Európa-bajnokságon, nyertem érmeket is, de az olimpia teljesen más érzéseket vált ki a sportolóból, hiszen négyévente rendezik, és igazából ez a négyéves munka lezárása egyben. Ezért is együtt érzek a sportolókkal, és csodálatos érzés, hogy ilyen sokan vagyunk sportszerető magyarok és közösen szurkolhatunk. Magyarország sportolói kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, és már most jelentős eredményeket könyvelhetünk el. Természetesen minden sportág érdekel, főként ha magyar érdekeltség is van, de mint volt úszó, az úszás kiemelten fontos számomra. Kós Hubert, Milák Kristóf, Németh Nándor, Betlehem Dávid, a női 4x200 m gyorsváltó, Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Késely Ajna, Ugrai Panna eredményei engem is messzemenően lenyűgöztek, és az, hogy Fábián Bettina 5. lett a 10 kilométeres nyílt vízi úszás női versenyében, ez is óriási dolog. A mindössze 21 esztendős Kós Hubert előtt le a kalappal! Milák Kristóf sikeresen megcsinálta a tokiói olimpia inverzét Párizsban: ugyanúgy arany- és ezüstérmet szerzett, mint három évvel ezelőtt, csak ezúttal 200-on lett második, miután kikapott Léon Marchand-tól, és 100-on lett győztes.