Két és fél hónap szünet után hétfő este Berettyóújfaluban kezdte meg a 2024–2025-ös idényt az A’ Studió Nyíregyháza élvonalbeli futsalcsapata. Az ellenfél nem volt ismeretlen, hiszen az előző szezon felsőházi rájátszásának utolsó meccsét, majd a négy mérkőzésig tartót bronzcsatát is a Hajdú-Bihar vármegyeiek ellen vívta Lovas Norbert együttese.

Igaz, azóta mindkét gárdánál voltak változások, ezek közül az egyik legfontosabb, hogy az MVFC-t hét éven át erősítő Rafael da Silva éppen Nyíregyházára igazolt. Rafinha nem is tétlenkedett sokat, az ismerős környezetben, több embert kicselezve már a 8. percben betalált, ezzel előnyhöz juttatva a vendégeket(0–1).

A jó kezdés után a Mezei-Vill átvette az irányítást. A játékvezetők engedték a kemény játékot, a 11. percben kGagyi Sándorra a támadás végén Denisz Ramics egyenlített (1–1).

A kapott gól után újra a Nyíregyháza irányította a játékot, de a befejezésekbe, utolsó passzokba hiba csúszott, így a felek döntetlennel vonultak az öltözőbe.

A második félidő elején letámadással kísérleteztek Öreglaki Norberték, ám belehibáztak és a szélvészgyors Nagy Kevin labdaszerzés után a hazaiak visszavették a vezetést (2–1). Az újabb kapott gól kicsit megfogott a nyírségieket, de ahogy ezt leküzdötték, ismét ők domináltak. Rengeteg szögletet rúgtak, több ígéretes lehetőséget alakítottak ki. A hazaiak kapusa rendkívül jól védett, ha mégsem tudott hárítani, a kapufa segítette ki.

Öt perccel a vége előtt öt a négy elleni játékra váltottak, két percig tartották a labdát, majd a figura végén Szabó Lajos befejezte az akciót (2–2).

A hajrára már picit elfáradt a csapat, egy-két sérülés is közbeszólt, de így sem álltak meg, győzelemre játszottak, amire volt is lehetőségük. A legvégére aztán maradt izgalom a kapujuk előtt is, ám az utolsó másodpercekben elengedett hazai szabadrúgás fölé szállt.

Helyzetek alapján akár nyerhetett is volna az A’Studió Nyíregyháza, de összességében egy jó iramú mérkőzésen, de szomorkodásra nincs okuk, mert korrekt játékvezetés mellett értékes pontot szereztek.

NB I, 1. forduló

MVFC Berettyóújfalu–A’Stúdió Futsal Nyíregyháza 2–2 (1–1)

Berettyóújfalu, v.: Deme, Kakuk (Borbás). Berettyóújfalu: Mezei – Alekszics, Rábl, Ramics, Szabó P. Csere: Sándor, Papp, Szatmári, Szalmás, Iszák, Nagy K., Magyari, Nagy D., Duró. Vezetőedző: Turzó József. Nyíregyháza: Gagyi – Maneca, Rafinha, Gregory, Dávid. Csere: Petró, Gyulai, Szabó L., Öreglaki, Kovács R., Urr, Harmati, Fridrich, Kiss. Vezetőedző: Lovas Norbert. Gól: Ramics (11.), Nagy K. (21.), illetve Rafinha (8.), Szabó L. (37.).