A MER-SE, azaz a társrendező Mozgás Egészség Rekreációs Sportegyesület elnöke, egyben a Magyar Kerékpáros Szövetség delegáltja, Törzsök Zsolt is elismerően nyilatkozott.

– Kisebb változtatásokat szeretnénk ugyan végrehajtani, de a tervünk, hogy a verseny jövőre is a régión belül maradjon – vázolta fel a jövő évi terveket Törzsök Zsolt. – Az, hogy már ötödik éve Nyíregyháza a központja a viadalnak, az mind földrajzilag, mind pedig kulturálisan és turisztikailag is előnye a vármegyének, na meg persze a versenynek is. Minden évben vannak új terveink, felvetődött már az is, hogy a megmérettetés egyik szakasza érintené Szlovákiát, de egyelőre azokhoz a dolgokhoz és városokhoz ragaszkodunk, akik évek óta megbízható partnereink.

Természetesen Nyíregyháza vezetése is elismeréssel konstatálta a színvonalas sporteseményt.

A városok is elégedettek

– Ebben az évben is nagy élmény volt a verseny – mondta el a díjátadót követően a verseny sajtósának Dr. Kovács Ferenc polgármester. – Színvonalas viaskodást láthatott a nagyérdemű nem csak Nyíregyházán, de Vásárosnaményban és Ibrányban is. A fejlődés jól látható a kerékpárosok számán is, hizsen minden eddiginél több csapat állt rajthoz az idei viadalon.

A mezőny erősségét jól szemlélteti, hogy az összetett győztese, a spanyol Héctor Álvarez az egyik legjobb WorldTeam a Lidl-Trek utánpótlásában folytatja, az ötödik helyezett, 2023-as győztes, norvég Felix Orn-Kristoff pedig már tavaly aláírt a belga Intermarché-Wanty kontinentális sorához.

– Számunkra szervezők számára is hatalmas elégtétel azt látni, hogy a világbajnokságon évről évre azok a srácok küzdenek a dobogós helyezésekért, akik itt nálunk is a győzelemért harcoltak – zárta gondolatait Solymosi János. – Bízunk abban, hogy az idei belga Európa-bajnokságon, majd a svájci vb-n is hasonló koreográfiának lehetünk szemtanui.