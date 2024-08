Elkezdte a felkészülést a Fatum Nyíregyháza. A női röplabdások hazai környezetben dolgoznak, és az U20-as csapat tagjai is a felnőttekkel edzenek. A következő szezonnak fiatal kerettel vág neki az együttes, erről tájékoztatták a sajtó képviselőit szerdán délelőtt.

– Az elmúlt évek legfiatalabb csapatával vág majd neki a szezonnak a Nyíregyháza, hat saját nevelésű játékossal. A mindössze 15 éves Pampuch Gréta is a felnőtt csapatot erősítheti a következő idényben – mondta bevezetőjében Kőhalmi Richárd, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetője.

– Még tartott az előző évi bajnokság, amikor már elkezdtük kialakítani a keretet. A hosszabb utat választottuk azzal, hogy a saját nevelésű fiatalokra, és a magyar játékosokra támaszkodunk, de szeretnénk a saját értékeinket megtartani. A Nyíregyházi Sportcentrum U17-es és U20-as csapata is bronzérmet szerzett tavaly, és a fiatal tehetségekből akarjuk kihozni a maximumot. Van négy rutinosabb magyar válogatottunk, akik példát mutathatnak a hozzáállásukkal is. Bízom abban, hogy négy légióssal kiegészülve jó eredményt érnek majd el – hangsúlyozta dr. Mohácsi Máté, a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Adrian Chylinski vezetőedző a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy 9 magyar játékossal vágnak neki a szezonnak, azaz a 13 fős keret nagy része hazai, sőt nyíregyházi kötődésű.

– Hétfőn érkezett három külföldi játékosunk, majd rövidesen a három válogatott röplabdásunk is csatlakozik hozzánk. Három felkészülési tornán veszünk részt, melyek közül az egyik a hagyományos hazai rendezésű nemzetközi pénzdíjas Fatum Kupa lesz szeptemberben, ahol jó csapatok ellen lépünk pályára. A román Lugoj, a szlovén Kamnik és a Békéscsaba érkezik hozzánk a tervek szerint. Aztán Romániába utazunk, és Békéscsabán veszünk részt egy tornán, így összesen kilenc edzőmérkőzést játszunk a felkészülés során – mondta Adrian Chylinski, a Fatum Nyíregyháza vezetőedzője.

Mint ismert, a Fatum a hatodik helyen zárta a röplabda női Extraliga előző szezonját, miután az ötödik helyért folytatott párharcban alul maradt az Újpesttel szemben. A Magyar Kupában pedig a negyedik helyen végzett a gárda, az Érden lejátszott bronzcsatában a Kaposvártól kapott ki. Ezen szeretnének javítani és mint elhangzott, a csapat mind a kupában, mind a bajnokságban a dobogót célozta meg.

A csapathoz kapcsolódó hír, hogy az igényekhez alkalmazkodva a teljes árú bérlet mellett ismét lehet vásárolni a korábban népszerű nyugdíjas bérletet.