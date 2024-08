Elérkezett a nagy nap Nyíregyházán, elfoglalhatta új stadionját a Spartacus. A labdarúgó NB I. ötödik fordulójában az eddigi két idegenbeli bajnoki meccsén egy-egy pontot és gólt szerző Fehérvár FC volt a Szpari ellenfele. Tíz év elteltével jutott vissza ismét az élvonalba a nyírségi gárda, három év után pedig újra Nyíregyházán léphetett pályára. 2022 februárjában helyezték el az új létesítmény alapkövét, csütörtökön pedig már az utolsó simításokat is elvégezték. Felfestették a vonalakat, fény- és hangpróbát tartottak, megtörtént a biztonsági bejárás, a játékosok a héten először vehették birtokba az öltözőt és léphettek az új gyepre. Vasárnap este pedig eljött az a pillanat is, amelyre a szurkolók is vártak, bajnoki meccset játszottak a stadionban.

Elővételben minden jegy elkelt, így közel nyolcezren foglaltak helyet a lelátón. Hatalmas elánnal vetette bele magát a mérkőzésbe a hazai csapat a negyedik percben előbb Kovácsréti ballábas beadását Toma lőtte mellé, majd kisvártatva jött a hazaiak vezető gólja, egy jobb oldali, jobblábas Farkas-beadást ballal helyezett a jobb felsőbe Eppel Márton. A hangulatra nem lehetett panasz, mindkét tábor rendesen kitett magáért. Aktívabban játszott a hazai csapat, a félidő derekán Gresó és Eppel hozta helyzetbe Kovácsrétit, ám a játékszer elakadt a védőkben. A játékrész végéhez közeledve többnyire a mezőnyben zajlott a játék, de mondhatni meddő hazai fölénnyel. A negyvenedik percben aztán Kovácsréti került ismét helyzetbe, balról félmagasan lőtt, a labda azonban megpattant egy védőn becsapva ezzel a vendégek hálóőrét. Sajnos nem telt el túl sok idő, a félidő végén Alaxai nem rúgta el Melnik indítását, így Gradisar teljesen egyedül törhetett kapura, majd lőtt jobbal a bal alsó sarokba higgadtan, ezzel megszerezve a Székesfehérvár szépítő találatát. Több gól már nem esett az első negyvenöt percben, a Szpari megérdemelt előnnyel mehetett pihenőre.

Majdnem öngóllal folytatódott a második játékrész Gresó beadását Melnik fejelte a saját kapujára, ám Tóth bravúrral védett. Három perccel később Eppel bombázott, ám lövése elkerülte a kaput. Az ötvenkilencedik minutumban Kovácsréti tornáztatta meg a Fehérvár hálóőrét, ám ahogyan az ilyenkor lenni szokott jött a hazai hideg zuhany, Huszti bal oldali, hatalmas bedobását Kovács Milán kissé balról, nyolc méterről a bal alsóba fejelte, a vendégek számára tökéletes ívben. Az egyenlítő találatot követően próbált kijjebb húzódni a Nyíregyháza, ennek eredményeképpen Beke előtt adódott ajtó-ablak ziccer, ám a támadó kihagyta a kihagyhatatlant. Az utolsó tíz percre fordulva aztán megismétlődött a szituáció, ezúttal Beke mesteri passzát Babics helyezte mellé. A sors pedig ismét megtréfálta a hazai gárdát egy fehérvári lövés olyan szerencsétlenül pattant Alaxaira, hogy az védhetetlenül került az üresen tátongó kapu közepébe. A Szpari azonban nem adta fel, nem is adhatta, néhány perccel később Szlobodan Babics mesterien tekert a jobb alsóba, ezzel egalizálva. A slussz poén is majdnem összejött, a házigazda ugyanis mindent megtett a győzelem érdekében, a ráadás ötödik percében egy vendég labdaeladást követően Kovácsréti találta telibe a felső lécet. Hatalmas küzdelem végén, egy remek hangulatú mérkőzésen végül 3–3-as döntetlennel zártak a felek.