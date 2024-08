Igazi hazai hangulatot teremtettek a Nyíregyháza Spartacus szurkolói szombaton este az Új Hidegkuti Nándor Stadionban, amikor is kedvenceik, az OTP Bank Liga második fordulójában az MTK vendégei voltak.

Mint az ismert, a fővárosiak Zalaegerszegen szereztek három pontot a nyitófordulóban, míg a Szpari bátor játékkal győzte le a szintén újonc Győrt. Ezúttal is kezdeményezőleg léptek fel a Németh Krisztiánt nélkülöző fővárosi kék-fehérek ellen, magasan feltoltan védekeztek, már ellenfelük tizenhatosa előtt letámadták a hazaiak védőit, akik így nehezen tudták játékba hozni a labdát. A vendégeknél is akadtak hiányzók, Toma Györgyre, Géresi Krisztiánra, Baki Ákosra és Myke Ramosra nem számíthatott a szakmai stáb. Alig párt perc elteltével Gresó jó húsz méterről megkínálta Demjént, ez azonban nem okozott gondot a hazaiak hálóőrének. Negyedóra elteltével a hazaiak lassan szabadultak a szorításból, főleg a Szpari bal oldalának adtak munkát. Majd a vezetést is megszerezték, egy jobb oldali szögletet követően Beriasvili fejelt a kapuba. A találat nem szegte kedvét Nagy Dominikéknak, továbbra is támadólag léptek fel, igazi helyzetet azonban nem tudtak kialakítani. Újabb lehetőség az MTK előtt adódott, Rjaskó és Fejér ügyetlenkedését azonban nem tudta kihasználni Molnár. A félidő hajrájára megélénkült a játék, nagyobb helyzete a Szparinak volt, Kovácsréti távoli lövése azonban célt tévesztett. Nyomott Tímár Krisztián együttese betalálnia azonban nem sikerült, így egygólos MTK vezetéssel vonultak öltözőbe a felek. A szünetben sem unatkoztak a nézők, a kivetítőn szorítottak Milák Kristófnak, aki a párizsi olimpián megnyerte a 100 méteres pillangóúszást.

A második negyvenöt percre már nem futott ki az első játékrész végén megsérülő Nagy Dominik, helyére Tamás Olivér állt be. Agilisan kezdett az MTK, elsősorban Bognár megmozdulásai jelentettek veszély, a másik oldalon Kovácsréti harminc méteres szabadrúgását tornázta ki Demjén. Őrizte előnyét a hazai gárda, hiába cserélt kettőt is időközben Tímár Krisztián, nem akart összejönni a hőn áhított egyenlítés. Egyre jobban átvette az irányítást Horváth Dávid együttese. Fél óra elteltével Polievka vezette rá a Szpari védőire a labdát, majd a kapura tekert, Fejér szögletre mentett, kisvártatva Molnár lövését hárította. Az MTK mezőnyfölénye a rendes játékidő lejárta előtt negyedórával góllá érett, a pár perce becserélt Stieber Zoltán megduplázta előnyüket. Mindent megtett a Szpari a szépítés érdekében, kontrából azonban a hazaiak növelhették volna előnyüket. Bognár kétszer is remekül tálalt Stieber elé, aki mindkétszer elvétette a helyzetet. A hosszabbításban aztán Fejér elütötte a kilépő Jurinát, Derdák habozás nélkül a tizenegyes pontra mutatott, Stieber pedig beállította végeredményt. Középkezdésre már nem is volt idő.

MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus 3–0 (1–0)

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2729 néző, v.: Derdák (Garai, Ország).

MTK: Demjén – Varju, Beriasvili, Nagy Zs. – Hej (Molnár Á., a szünetben), Horváth, Bognár, Kata, Antonov (Kovács P., 10.) – Polievka (Stieber, 74.), Molnár R. (Jurina, 74). Edző: Horváth Dávid.

Nyíregyháza: Fejér – Gengeliczki, Alaxai, Rjasko – Farkas, Kesztyűs (Kovács, 78.), Nagy D. (Tamás, a szünetben), Nagy B. – Gresó (Pinte, 57.), Beke (Babics, 57.) Kovácsréti (Leoni, 78.). Edző: Tímár Krisztián.

Gól: Beriasvili (24.), Stieber (77., 90.+5. – tizenegyesből)

Gólleírás

24. perc: Bognár jobb oldali szögletére jól érkezett Ilja Beriasvili, aki hat méterről a jobb alsó sarokba fejelte a labdát (1–0).

77. perc: egy felívelést követően rosszul szabadítottak fel a Szpari védőit, a labda Stieber elé pattant, aki állítás nélkül a a bal alsóba vágta (2–0).

94. perc: Stieber passzolt Molnárhoz, aki Jurinát indította, őt pedig Fejér buktatta, a szabálytanságért büntetőt kapott az MTK, amelyet Stieber ballal a bal alsóba lőtt (3–0).