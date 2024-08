Most már hagyományosnak mondható, hogy a Vidor Fesztiválon nem csupán a kulturális szórakozás, hanem a testmozgás is középpontba kerül, hiszen augusztus 24-25.-én idén is megrendezik a Nyíregyházi Futófesztivált.

– Ez már a negyedik futófesztivál, ami bizonyítja, hogy ez egy jó elképzelés volt – kezdte az esemény keddi sajtótájékoztatóját dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere. – A kezdeményezés teljes mértékben összhangban áll azzal a több mint tíz évvel ezelőtt indított városvezetési programmal, ami a szabadidősportra és az egészséges életmódra épül. Az elmúlt években rekortán futópályákat hoztunk létre és most is épül egy a stadion körül. A futni vágyók szívesen használják ezeket, de az emberek egy része talán észre sem venné, ha nincsenek ilyen kiemelt programok, mint a futófesztivál.

A polgármester kiemelte, nagy öröm, hogy a futófesztiválnak olyan névadó szponzora van mint a Wittur Magyarország Kft.

– Cégcsoportunknak nagyon fontos a kollégáink fizikai és mentális egészsége, ezért is támogatunk egyre több ilyen rendezvényt. Fontos, hogy nemcsak a kollégáinknak, hanem a nyíregyházi lakosoknak is lehetőséget biztosítsunk az egészséges, tudatos testmozgáshoz – vette át a szót Pónus Attila cégvezető. – Büszkék vagyunk rá, hogy idén már harmadik alkalommal támogathatjuk ezt a rendezvényt, nagy megtiszteltetés, hogy főszponzorként lehetünk jelen. Szeretnénk, hogy a Wittur Magyarország név teljes mértékben összefonódjon a Mozaik Med futófesztiváljával.

– Nagy öröm számunkra, hogy az önkormányzat és a Wittur Magyarország Kft. is bízik bennünk. Három sikeres év után büszkén mondhatjuk, hogy 2024-ben ismét megrendezzük Nyíregyháza legnagyobb, nyárzáró utcai futóversenyét, a IV. Wittur-Nyíregyházi Futófesztivált – mondta dr. Bana Richárd, a Mozaik Med elnöke. – A Mozaik Med futóközösséggel arra törekszünk, hogy a heti szintű rendszeres mozgáslehetőséget tegyük ingyenesen a lakosság elé, a futófesztivál pedig arra megoldás, hogy éves célt adjunk. Kiemelten figyelünk a gyerekekre, idén vendégünk lesz a népszerű Brandnyúl formáció, akik idén a koncert mellett a futásra is vállalkoznak. Fontosnak tarjuk a prevenciót, ezért a versenyközpontban a standokon egészségügyi szűrések is lesznek.