Vasárnap este az Ajka vendége volt a Kisvárda Master Good az NB II.-es bajnokság 5. fordulójában. Két vereséggel kezdte az aktuális kiírást mindkét gárda, ezt követően aztán a vendégek kétszer győztek, míg a bakonyiak a Szeged elleni döntetlen után az elmúlt fordulóban a Honvéd vendégeként szerezték meg szezonbeli első győzelmüket.

A találkozó első helyzete a hazaiak előtt adódott, hat perc elteltével Borsos 17 méteres szabadrúgása a sorfalat találta el. A kipattanó is az övé lett, ezt kapásból fölé lőtte. Negyedóra elteltével megszerezte a vezetést az Ajka. Zsolnai remekül indította a jobb oldalon felfutó Tóthot, akinek a beadását Szarka furcsán találta el Szarka, ám a labda pont így lett a túloldalon érkező Borsos Filipnek, akinek csak be kell passzolnia a labdát két méterről. A hazaiak nem ültek rá az eredményre, bő tíz perc múlva újabb találattal növelték előnyüket. Zsolnai bal oldalról végzett el egy szögletet, a beadásra jól érkezett Csizmadia, aki a jobb alsó sarokba fejelte a labdát. Voltak lehetőségei a Kisvárdának is, de Mesanovic lövését fogta Szabados, majd Molnár 20 méteres lövése sem okozott gondot neki. A félidő végén még Matic lövés kerülte el alaposan a kaput.

Fordulás után visszavett az iramból a hazai csapat, őrizte előnyét. Mégis ők kerültek helyzetbe, egy kontrát követően Kovács ívelte be a labdát Doncsesz azonban rosszul kezelte le a labdát, így odalett a helyzet. Aztán Bobál tesztelte Hrabinát. A másik oldalon Cipetic jobbról húzott be középre, tizennyolc méterről leadott lövése alig kerülte el a jobb felső sarkot. Hiába a Kisvárda helyzet, gólt megint a hazaiak szereztek. Csemer nagy bedobását Gyurkó a tizenhatoson belül épp Tar Zsolthoz csúsztatta tovább. Tar pedig a labdát 8 méterről fordulásból a bal alsóba lőtte. Úgy tűnt, ezzel el is dőlt a három pont sorsa. A végén aztán kettőt is rúgott, előbb Cipetic jobboldali bedobása után Jovicic tovább csúsztatta a labdát, amit a védők kapu torkából mentettek, Szőr pedig kapásból, 17 méterről a kapu jobb oldalába lőtte. Majd Molnár Molnár Gábor tört be a tizenhatoson belülre és a visszapattanó labdát 12 méterről a bal alsó sarokba lőtte. Egyenlítésre azonban már nem maradt ideje Révész Attila gárdájának.

Labdarúgás: NB II., 5. forduló

Ajka–Kisvárda Master Good 3–2 (2–0)

Ajka, Városi Sportcentrum, 700 néző, v.: Berényi Tamás (Georgiou Theodoros, Bertalan Dávid). Ajka: Szabados – Tóth G., Tar, Kenderes, Csemer (Garai, 87.) – Kopácsi, Csizmadia (Sejben, 72.) – Kovács N. (Pantovic, 72.), Zsolnai, Borsos F. (Doncsecz, 59.)– Szarka (Bobál G., 59.). Vezetőedző: Schindler Szabolcs. Kisvárda: Hrabina – Cipetic, Stefan, Jovicic, Körmendi (Szőr, 73.) – Matic (Bíró B., a szünetben), Babják (Ponomarenko, 67.) – Molnár G., Szpaszics (Gyurkó, 67.), Camaj (Soltész D., a szünetben)– Mesanovic. Vezetőedző: Révész Attila. Gól: Borsos F. (14.), Csizmadia (26.), Tar (68.), illetve Szőr (89.), Molnár (90+1).