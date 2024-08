– Úgy fogalmaznék, hogy egy ikonikus időfutamot rendezünk, amely a látványosságán kívül arra is szolgál, hogy eldöntse az összetett győztesének kilétét. Itt szeretném külön kiemelni az önkormányzat, valamint a rendőrség segítségét, hiszen nélkül nem tudnánk tető alá hozni ezt a versenyt.

Természetesen minden évben komoly harc van a hazai versenyzők között, hiszen egy jó szereplés akár egy profi karriert hozhat elérhető közelségbe. Amennyiben külföldi klubcsapatban induló magyar versenyző nincs, úgy tizenkét hazai kerékpáros állhat rajthoz a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) szabályainak megfelelően. Ez természetesen a fiatalabb (14-16 éves) generáció számára is inspiráló, hogy a közeljövőben egy hazai rendezésű világversenyen bizonyíthatnak, mutathatják meg tehetségüket egy gyengének semmiféleképpen sem mondható nemzetközi mezőnyben.

Az előzetes rajtlista alapján a nemzeti válogatott mellett az MBH Bank Cycling Team is rajthoz áll az idei megmérettetésen.

– Idén még az eddig megszokottaknál is nagyobb a verseny iránt az érdeklődés – folytatta Solymosi János. – Érdekesség, hogy volt olyan csapat, amely már a tavalyi verseny utáni héten küldött egy e-mailt, hogy idén is várják a meghívást. Jelen állás szerint húsz-huszonkét csapat lesz ott a rajtnál, egy-két nemzet ugyanis még mindenféleképpen szeretné, ha meginvitálnák. Természetesen a norvégok és a dánok ezúttal sem hiányozhatnak, de itt lesz először a verseny történetében az ír nemzeti csapat is. Ami a magyarokat illeti, azért titkon reménykedhetünk, hiszen a válogatottban Pakot András, míg az MBH Bank csapatában Takács Zsombor lehet az, aki akár még az összetett dobogójára is odaérhet a végén. Az előzetes rajtlista szerint visszatér a címvédő, a norvég Felix-Orn Kristoff, akinek mint már ismert, profi szerződése van a jövő évre.

Nyíregyházán dőlhet el a viadal

A szervezők bíznak benne, hogy a viadal a látványos, nyíregyházi egyénin dől majd el.