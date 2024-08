A Mad Liepaja rendezvénysorozat keretein belül zajlott a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) versenynaptárában C1-es besorolással helyet kapó BMX Freestyle Park viadal, melynek mezőnyében a nyíregyházi Ujváry Zoltán is ott volt.

Kiváló magyar eredmények

Zoli ezúttal sem hazudtolta meg önmagát, remek teljesítményt nyújtva az előkelő második helyen zárt, ezzel százhatvan UCI világranglista pontot gyűjtve hazánk számára. A verseny másik magyar résztvevője Bábel János kilencedik lett, ami húsz világranglista pontot ért.

– A párizsi olimpiai miatt az elmúlt két hónapban nem nagyon voltak versenyek a szakágunkban, így már nagyon vártam ezt a viadalt – mondta el lapunk megkeresésére az NYKSE sportolója. – Tavaly indultam először itt Liepajában és már akkor nagyon megfogott ez a viadal, na meg ennek a balti országnak a hangulata, így már a szezon legelején kinéztem magamnak ezt a megmérettetést. A célom az volt, hogy a 2023-ban elért ötödik helyemen javítsak. Az elmúlt hónapokat Nyíregyházán töltöttem, és gőzerővel készültem a szezon második felére, miközben még mindig a Skate Park felújításán dolgozom, ami már azt kell mondjam, hogy 95%-ban kész. Bízom abban, hogy a 2025-ös évben már fellendül a városban a BMX-sport élet.

A lett viadal végül az amerikai Justin Dowell sikerét hozta, míg a dobogó harmadik fokára a szlovák Tomas Tohol állhatott fel.

Amerikai szupersztár nyert

– Mint mindig, ezúttal is arra törekedtem, hogy a tőlem telhető maximumot nyújtsam – folytatta Zoltán. – Úgy érzem, hogy ez a selejtezőben és a döntőben is sikerült. Abszolút elégedett vagyok ezzel a második hellyel, hiszen a győztes amerikai srác egy eléggé ismert név a sportágban, már az hatalmas fegyvertény, hogy mindössze két ponttal maradtam el tőle. A mezőny egészen erős volt, hiszen jöttek kerekesek Csehországból, Franciaországból és Lengyelországból is. Rengeteg néző volt, ez persze annak is köszönhető volt, hogy a megmérettetés egy ifjúsági fesztivál keretein belül zajlott.

Pihenésre azonban nincs idő, hiszen három hét múlva rendezik az Európa-bajnokságot, mégpedig a svájci Cadenazzóban.