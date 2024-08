A Nyír-Wetland vármegyei i. osztályú bajnokságban öt mérkőzést rendeztek szombaton.

Csenger–Nyírvasvári 2–2 (1–2)

Csenger, v.: Pethő. Csenger: Szedlacsek G.– Takács, Szedlacsek Á., Osváth, Balogh (Popovics), Nagy (Katona), Jónás, Antal, Gaál (Ur), Bence, Barcsay. Edző: Juhász Ferenc. Nyírvasvári: Szegedi – Karczub (Takács), Papp (Fekete), Sőre, Csiszár, Balogh (Kiss B.), Scheibli (Molnár), Jónás, Tóth (Kiss I.), Ricsei, Nagy. Edző: Paulik János. Gól: Barcsay 2 (mindkettőt 11-esből), illetve Scheibli, Balogh (11-esből). Kiállítva: Kiss B. (95.)

Juhász Ferenc: – Küzdelmes mérkőzésen harmincnégy percig jól játszva, majd öt perc rövidzárlat után egy félidőn keresztül szaladtunk az eredmény után. A végén sajnos csak az egyenlítésre futotta a csapat erejéből. További sok sikert a Nyírvasvárinak!

Paulik János: – Nehéz szavakba foglalni amit érzek. Kis csapat vagyunk a megye egyben, de becsületes munkával, maximális hozzáállással és profi mentalitással készülünk hétről hétre. Bicskanyitogató és felháborító számomra, hogy ilyen játékvezetői ítéletekkel sújtanak minket. Talán elég, ha annyit mondok, hogy a Csenger két tizenegyesgóllal tudott pontot szerezni hazai pályán...

Nyírmeggyes–Kemecse 4–1 (2–1)

Nyírmeggyes, v.: Varga. Nyírmeggyes: Ritli – Boldizsár E. (Fischer), Nagy Zs., Török, Éles, Batizi Pócsi (Ötvös), Jónucz (Kujbus), Sitku, Papp (Boldizsár G.), Törtei, Tóth. Egyesületi elnök: Nagy Zsolt. Kemecse: Varga – Hadházi, Majoros, Szokolai, Ádám (Nagy), Ferencz (Dócs), Hokk Á. (Asztalos), Katona (Goján), Hokk B., Tóth (Magyar), Poór. Edző: Tudja Dávid. Gól: Papp 3, Törtei, illetve Katona.

Nagy Zsolt: – Erre a szezonra az első és legfontosabb célunk, hogy csapatként együtt a lehető legtöbb meccset megnyerjük. A végelszámolásnál majd kiderül, hogy ez milyen helyezéssel párosul. Gratulálok a csapatnak, büszke vagyok minden játékosomra, megyünk tovább.

Tudja Dávid: – A vereség ellenére is láttam a csapatomon, hogy mit szeretne játszani, azt is láttam, hogy az ellenfél mit nem szeretett volna, de a kilencven perc kevés volt ahhoz, hogy rájöjjek három ember ténykedésére. A mostani teljesítményünkön jövő héten hazai pályán mindenképpen javítanunk kell.

Tarpa–Gergelyiugornya 3–0 (2–0)

Tarpa, v.: Goneth. Tarpa: Hotra – Gál, Lovcsikov, Kolesnyik (Kamisanov), Bodan, Maksajev, Herman (Doloh), Mihalcsuk, Stratan (Kucsinszki), Prihoda, Lovincsuk. Edző: Vjacseszlav Jeremejev. Gergelyiugornya: Vakarcs – Oláh, Danku, Mándi (Czirják), Peregrin, Barta, Méhész, Kovács (Tóth), Szegedi, Csonka, Zán. Játékos-edző: Balogh Tibor. Gól: Hotra (11-esből), Kolesnyik, Kucsinszki.

Vjacseszlav Jeremejev: – Ma nem játszottunk jól a támadó harmadban, de a három pont megvan és ez a lényeg.

Balogh Tibor: – A védekezésben rengeteg hibával játszottunk, támadó játékunk nem is volt, így más eredmény nem is születhetett. Gratulálok a Tarpának a győzelemhez!

Nyírbátor–Nagyecsed 0–0

Nyírbátor, v.: Takács. Nyírbátor: Kopasz – Czerula, Petics (Bakosi), Tóth Á., Danó, Tóth E., Gönczör, Hunyadi (Bakó), Orosz, Boda (Karácsony), Tóth Sz. Játékos-edző: Erdei Zoltán. Nagyecsed: Szabolcsi – Zámbó, Marinas, Nyíregyházi (Sarkadi G.), Bulyáki K. (Jónás), Bulyáki A., Pócsi, Tilinger, Nagy Z., Erdős, Lakatos. Edző: Harbula Balázs. Kiállítva: Lakatos (36.).

Erdei Zoltán: – A mérkőzésen mindkét csapatnak megvoltak a lehetőségei. Láttam javulást a játékban, de sajnos ezt a játékot gólra játsszák és amíg nem tudunk betalálni, addig ilyen eredményeket fogunk elérni. További sok sikert a Nagyecsednek!

Harbula Balázs: – Körülbelül. egy órát játszottunk emberhátrányban. Zártan védekeztünk, kapufánk is volt, sajnálom a fiúkat. A mérkőzés légköre pedig sokatmondó volt …

Vásárosnamény–Baktalórántháza 1–3 (0–1)

Vásárosnamény, v.: Kondor. Vásárosnamény: Csordás – Géci (Szántó), Szabó, Deskó, Sárosi (Bíró), Ujvári (Kopor), Magyari, Berec, Illés, Orosz, Huszti (Lyáh). Edző: Géczi István. Baktalórántháza: Kócs – Maleskovits, Jávor, Zakor G., Gyarmati, Németh, Zakor J. (Szarka), Csatári, Illés, Soltész, Huncsik. Edző: Stekler Attila. Gól: Deskó, illetve Maleskovits 2 (a másodikat 11-esből), Huncsik. Kiállítva: Illés (84.).

Géczi István: – Hibáinkat kihasználta a vendégcsapat, a helyzeteinket rendre kihagytuk, így sajnos nem marad más, mint hogy gratuláljak a Bakta győzelméhez.

Stekler Attila: – 0-0-nál büntetőt hibáztunk és azt hittem, ez megbosszulja magát. Sok helyzet volt mindkét oldalon, de Kócs Ádám szenzációsan védett. Büszke vagyok az egész csapatra. Nem a győzelem mondatja velem, de a kiállítás ellenére is nagyon korrekt játékvezetést kaptunk ezen a mérkőzésen.