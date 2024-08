Igazi nagyüzem volt pénteken a kisvárdai sportcsarnokban, alighogy véget ért a VII. Várda Kupa U20-as torna, délután már a felnőttek vették birtokba a játékteret a Kisvárda Kupán. A négy csapatos torna első mérkőzésén a Békéscsaba az MTK-val találkozott, a hatvan perc a fővárosiak győzelmével ért véget. A nap második mérkőzésén a házigazda Kisvárda Master Good SE ellenfele a Vác volt.

Koncentráltabban kezdtek a vendégek, így hamar kétgólos előnybe kerültek, a mieink első találatára hat percet kellett várni, akkor Gyimesi Kitti volt eredményes. Összeállt aztán a védekezésük, a váciak nemigen találtak rajta fogást, de a kisvárdai támadásaink is elhaltak a határozott váci falon. A tizenegyedik percben még csak három három találatnál jártak a felek. Továbbra is a védelmek domináltak, jobbára azonban a vendégeknél volt az előny. Többször egyenlítettk Karnik Szabináék, de a vezetést egyszer sem sikerült átvenniünk. A játékrész hajrája aztán Herbert Gábor csapatáé volt, akik három gólos előnnyel vonulhattak szünetre.

Faz öltözőből frissebben jött ki a házigazda, percek alatt ledolgozta hátrányát, közben Mátéfi Dalma büntetőt hárított. Majd Karnik Szabina találatával először vezettek a mérkőzésen, ezt Szabó Lili duplázta meg. Remekül működött a védekezésük, Mátéfi Dalma pedig jól védett, Erin Novak még emberhátrányban is betalált háromra növelve ezzel előnyüket. A játékrész első tíz percében a Vác csak hetesből tudott betalálni egyszer. Amit felépítettek, azt pár perces rövidzárlattal le is rombolták, a Vác percek alatt egalizált. Innentől kezdve fej fej mellett haladt a két gárda, majd Larissa Kalaus büntetőjével ismét a Kisvárdánál volt az előny, amelyet horvát légiósuk egy szép hátsó kerüléssel meg is duplázott. Ajano betöréses góljával már három volt ide, újabb Kalaus hetessel alakult ki a legnagyobb különbség a két gárda között. A mérkőzést emberhátrányban fejezte be a Kisvárda, de így is megmarad a négy gólos különbség. Legyőztük a Vácot (2–18), így szombaton döntőt játszhattak. A bronzcsatát pedig a Vác a Békéscsaba ellen vívhatta meg.