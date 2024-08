Az NB II.-es bajnokság második fordulójában a Budafokot fogadta vasárnap este a Kisvárda Master Good. Mint az ismert, a Kisvárda a nyitófordulóban a Vasas otthonában szenvedett vereséget, míg a Budafok a Honvéd ellen szerzett egy pontot.

A hazaiaknál az előző fordulóban kiállított Lippai helyett Széles játszott és ugyancsak bekerült a védelme Stefan is, aki Körmendit pótolta védelemben. A középpályán Soltész István helyén a tapasztalt Molnár Gábor kezdet. A Budafok csapata is három helyen módosult az előző fordulóhoz képest: a középpályán Kun és Merényi, elöl Rétyi volt az új ember.

A két gárda legutóbb az élvonalban találkozott, 2020 novemberében gól nélküli találkozót játszottak a felek a Várkerti Stadionban. Hogy ez nem legyen így ezúttal, arról mindjárt az elején Jovicic tehetett volna, középre tartó távoli lövését azonban, Auerbach vetődve ütötte ki. Megmaradt a Kisvárda kezdeti lendülete, Camaj 20 méteres lövése Sztojkáról pattant szögletre. A másik oldalon Vasvári lövése kerülte el jócskán a kaput, majd Camaj adott ismét munkát a vendégek hálóőrének. Többet birtokolta a labdát Feczkó Tamás együttese, jelentős gólszerzési lehetőség azonban nem adódott előttük, de a Budafok szórványos meglódulásai sem hordoztak magukban veszélyt. Az ivószünetet követően aztán váratlanul megszerezte a vezetést a Budafok, Merényi célzott a tizenhatoson kívülről, lövése megpattant egy védő, Hrabina így tehetetlen volt. Hajtott a Kisvárda az egyenlítésért, mégis a Budafok szerzett gólt és duplázta meg az előnyét. Két perccel a játékrész vége előtt Kun passzával lépett be a büntetőterületre Sztojka és higgadtan gurított Hrbina mellett a kapuba. Még a szünet előtt összejöhetett volna a szépítés, de Camaj lövése egy védőn irányt változtatott és így a kapu fölött hagyta el a játékteret.

A szünetben hármas cserével próbálta felrázni övéit Feczkó Tamás, továbbra is többet volt a Kisvárdánál a labda, de a Budfok őrizte előnyét. Sőt akár növelhette is volna, Hrabina azonban a helyén volt. Nem sokkal később Babják ügyetlenkedett el egy helyzetet. Rendületlenül támadott a Kisvárda, fölényüket a 80. percben váltották gólra. Gyurkó gurított jobbról középre, a rövid sarokra érkező Camaj öt méterről jobbal a bal felső sarokba pörgette a labdát. Hajtottak a hazaiak az egyenlítésért, azonban majdnem ez lett a vesztük. Vasvári egyedül léphetett ki a félpályánál, rávezette a labdát Hrabinára, majd tizenhat méterről fölé lőtt. Az utolsó percekben kapu elé szorította ellenfelét a Kisvárda, az egyenlítés azonban nem jött össze.

Labdarúgás: NB II., 2. forduló

Kisvárda Master Good–Budafok 1–2 (1–2)

Kisvárda, Várkerti Stadion, 1210 néző, v.: Takács (Tőkés, Vrbovszki). Kisvárda: Hrabina – Stefan, Jovicic, Széles (Körmendi, a szünetben), Cipetic – N. Ponomarenko (Babják a szünetben), Matic (Szőr, 73.) – Szpaszics (Soltész, a szünetben), Molnár G. (Gyurkó, 73.), Camaj – Mesanovic. Vezetőedző: Feczkó Tamás. Budafok: Auerbach – Fekete M., Kálnoki-Kis, Oláh B., Kalmár O. – Szabó B. (Horgosi, 90.), Kun (Szűcs, 76.), Merényi (Nándori, 64.), Sztojka D. (Németh M., 76.) – Rétyi (Szerető, 76.), Vasvári. Vezetőedző: Dajka László.

Gól: Camaj (80.), illetve Merényi (27.), Sztojka (43.)