A Berettyóújfalu elleni párharccal, na meg egy bajnoki bronzéremmel zárta a 2023-2024-es szezont az A’ Stúdió Futsal Nyíregyháza, amely a sikereken felbuzdúlva előrébb lépne a ranglétrán. Csütörtökön sajtótájékoztató keretein belül mutatták be a csapat új igazolásait, valamint a bajnoki terveket.

Egyben maradt a csapat gerince

– Komoly célokkal vágunk neki az idei szezonnak, amelynek a legfőbb érdekessége, hogy annak a Berettyóújfalunak az otthonában kezdünk, aki ellen befejeztük az előző idényt – kezdte mondandóját Dr. Mohácsi Máté, a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. ügyvezetője. – Fontos lépés volt részünkről, hogy sikerült egyben tartanunk a csapat gerincét. A szponzoraink segítségével stabil alapot teremtünk a gárdának, így nyugodt munka folyik, ami fontos ahhoz, hogy komoly eredményeket érhessünk el. Az előző idény végéhez közeledve folyamatosan nőtt a nézőszám, a bronzmérkőzésen már szinte teljesen megtelt a Continental Aréna. Bízunk abban, hogy a következő szezonban is sokan látogatnak majd ki a mérkőzésekre.

A nyári szünetben több helyen változott a keret, ami jelentősen megerősödött. Távozott Kovács Ádám, Krajnyák Zsolt és Lakatos László, míg érkezett a brazil Rafinha, Fridrich Dávid és Harmati Tamás.

Nehéz lesz a bajnoki rajt

– Nagyon nehéz a sorsolásunk, rögtön három élcsapattal találkozunk, így hamar kiderül majd, hogy mennyire sikerült megerősíteni a keretet. Úgy érzem jó játékosok érkeztek hozzánk, és két jó sorunk lesz - mondta Lovas Norbert vezetőedző. – Az első három-négy forduló beáraz majd minket. A felkészülés, valamint az edzőmérkőzéseink is jól sikerültek, legutóbb Kassán 7-4-re nyertünk. A klub több fiatal, saját nevelésű játékosra is számít a következő idényben. A 2023-2024-es évadban fantasztikus szezont zártunk, a harmadik hely előzetesen nem volt betervezve, ellenben most az a célkitűzés, hogy ugyancsak dobogón zárjunk, sőt az álmunk az, hogy bajnoki döntőt játszhassunk. Jó csapatunk lesz, éppen ezért optimistán várjuk a rajtot.

A keretre tényleg nem lehet panasz, hiszen sikerült megtartani a gólkirály Gregoryt és a szintén gólerős Manecát is.