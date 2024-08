Mozgalmasan indult a három eddigi hazai meccsét veretlenül abszolváló Kozármisleny elleni vasárnap esti mérkőzése a Kisvárda Master Good alakulatának. Az első félidőben hamar megszerezte Kiss Balázs révén a vezetést a vendéggárda, majd négy perc alatt fordított a Kisvárda és Molnár G. és Szpaszics góljai révén már vezettek is. Ezután fölényben játszott a hazai csapat, de újabb gólt nem szereztek, sőt a félidő végére rendezte sorait a Kozármisleny és Kirchner találatával egyenlített is.

A második játékrész elején volt mindkét csapatnak lehetősége, de egyik csapat sem tudott gól szerezni. A mérkőzés vége felé mindkét alakulat a biztonságra törekedett és nem kockáztattak. Majd jött a 77. perc és egy bedobás után Turi és Stefan ugrottak fel fejelni, és a fejes kapura is ment, úgy nézett ki, hogy Lékai megfogja, de túljutott rajta a labda és a kapufánál álló vendég játékos már csak a gólvonalon túlról tudta kivágni a játékszert, így megszerezte a győztes találatot a hazai csapat. A Kozármisleny mindent egy lapra feltéve próbálkozott, de nem tudott egyenlíteni, sőt a végén még egy kontra után a Kisvárda eldönthette volna végleg a mérkőzést. Ezzel a sikerrel megszerezte első hazai győzelmét a Kisvárda és a vendég Kozármisleny elvesztette veretlenségét.

– Az első félidő kifejezetten tetszett, mert azzal az intenzitással játszottunk, amelyet korábban megszoktak tőlünk, rengeteg veszélyes támadást vezettünk. Érződött a csapaton, hogy intenzívebb és célratörőbb edzésmunkát végeztünk a múlt héten. Rengeteg helyzetet dolgoztunk ki a nagyon szervezetten játszó és futballozni akaró Kozármisleny ellen. Az első félidőben több gólt is rúghattunk volna, így eldönthettük volna a mérkőzést. A második félidő a küzdelemé volt, amely ennek az osztálynak a sajátossága. Ahogy fogyott az idő, támadásaink egyre kevésbé voltak veszélyesek. Örülünk a három pontnak, ez volt ezen a mérkőzésen a legfontosabb. Szeretnénk nyugodtabb mérkőzéseket játszani a jövőben, biztos vagyok benne, hogy ez így is lesz, mert több van ebben a társaságban – értékelte a találkozót Révész Attila, a Kisvárda sportigazgatója.