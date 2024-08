Labdarúgás: NB III., Északkeleti csoport, 5. forduló

Cigánd–Sényő FC Selyem-Ber 3–0 (0–0)

Cigánd, v.: Lovas. Cigánd: Somogyi – Nikic (Honcar, 60.), Antic (Silling, 60.), Kőrizs (Gégény, 65.), Misák, Girdán, Motkó, Tóth, Vass, Sikorszki (Szűcs, 75.), Kelemen (Tóth, 75.). Edző: Igor Bogdanovics. Sényő: Talián – Klepács, Erdei, Virág, Farkas, Schmidt, Szokol, Vámos G., Varga, U, Orosz. Játékos-edző: Kapacina Valer. Gól: Vass (66.), Silling 2 (83., 86).

Kapacina Valer: – Az első félidőben nagy taktikai csata zajlott a pályán. Fordulás után érthetetlen módon visszaesett a teljesítményünk. Egy taktikai fegyelmezetlenségből ellenfelünk megszerezte a vezetést. Próbáltunk egyenlíteni, szaladtunk az eredmény után, de a hazaiak két kontrából eldöntötték a mérkőzést. A játék összképe alapján nem volt ekkora különbség a két csapat között.

Füzesabony–Mátészalka 0–1 (0–0)

Füzesabony, v.: Németh. Füzesabony: Slakta – Tarnóczi, Vajda (Berki, a szünetben), Oláh (Kaló, 66.), Szanku (Olasz, 85.), Nagy G., Nagy M. (Barta, 85.), Németh, Szabó (Oláh, 66.), Bocsi, Orosz. Edző: Bódis Barna. Mátészalka: Szilágyi – Torkos, Sárosi, Molnár, Fenyőfalvi Cs. (Sztaroszta, 82.), Tangel (Kristófi, 53.), Hudák, Fenyőfalvi D., Bodó, Gyurján (Gergely, 15.), Rózsa. Edző: Sándor Tamás. Gól: Kristófi (85.).

Sándor Tamás: – Végre megtört a jég, benne volt már a csapatban ez a győzelem. Gratulálok a srácoknak. Sajnos ez a siker áldozattal járt, mert Gyurján Bence megsérült, valószínű, hogy rá hosszabb ideig ne számíthatunk. Egyre jobban fogyunk, de aki talpon van, az küzdeni, harcolni fog a jövőben is.

Tiszaújváros–Nyíregyháza II. 2–1 (0–1)

Tiszaújváros, v.: Práth. Tiszaújváros: Czinanó – Butor (Tóth, 67.), Vitelki B. (Rajsli, 58.), Farkas, Tóth, Bökönyi (Varjas, 67.), Papp, Lőrincz, Nagy (Bencsik, 85.), Ivánka, Skripek. Edző: Vitelki Zoltán. Nyíregyháza II.: Harman – Selmeci (Forgó, 77.), Katkó, Pataki, Bertók, Horváth, Savanya (Cseh, 73.), Milenovicic, Oláh (Bodnár, 86.), Pinte (Czimer-Nyitrai, 86.), Rjaskó. Edző: Török László. Gól: Papp (68.), Nagy (84.), illetve Oláh (48., tizenegyesből).

Török László: – Ma ugyan vezettünk 1–0-ra, de nem érdemeltünk volna győzelmet, mert ennyi gyenge teljesítményt nem bír el egyik csapat sem egyik osztályban sem.

Salgótarján–Kisvárda II. 0–0

Salgótarján, v.: Kreitl. Salgótarján: Szalay A. – Köböl, Filkor B. (Petrecsko, 73.), Horváth M., Nagy, Filkor M. (Molnár Á., 60.), Csutora (Héjjas, 60.), Farkas K., Csifó (Mátyás T., 73.), Boros A., Csuka. Edző: Sebestyén Szilárd. Kisvárda II.: Kovács Marcell – Bliznjuk, Kozacsuk, Rubus, Szirota, Benko, Babics, Szikszai (Pongó-Dankai, 29.), Scsadej (Prjamov, 63.), Ésik Á. (Kancsij, 80.), Gyurkó. Edző: Törtei Tamás.

Törtei Tamás: – Az első félidő kiegyenlített játékot hozott. A második játékrészben már direktebb, támadó futballt játszottunk, és sok pontrúgást végezhettünk el, amelyekkel meg is nyerhettük volna a mérkőzést. Sajnos ismét be kell érnünk egy ponttal.