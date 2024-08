Mint arról beszámoltunk, a Kisvárda Master Good vasárnap este vereséget szenvedett az Ajka vendégeként az NB II-es bajnokság 5. fordulójában. A találkozót követő sajtótájékoztatón Révész Attila, a Kisvárda Master Good vezetőedzője keményen fogalmazott.

– Gratulálok a hazaiaknak, megérdemelték a győzelmet, elsősorban az első félidő alapján. Számunkra teljesen érthetetlen, ami ekkor történt, különösen az első tizenöt percben. Magyarországon divatba jött, hogy játékosok a turpisságukkal megbuktatnak stábokat, és most láttam én is, hogy vannak olyan futballistáink, akik, ha nem is megbuktatni akarnak másokat, de takarékon égnek. Az első félidő derekáig a masszőrünk többet futott, mint ők a pályán... Ezeken sürgősen változtatnunk kell! Nálunk más viszonyok uralkodnak, itt nem a klub fog bukni, hanem a játékos. A motivációnak és az alázatnak kell először helyre állnia. Az nem lehet, hogy a többi játékos kedvét és a klub alkalmazottjainak céljait aláaknázzák. A jó mentalitású játékos hibáit jobban elnézi az ember, de nincs mese, a motivált embereknek kell játszaniuk. Döbbenet, amit láttam... A második félidőben sikerült az ellenfél fölé kerekedni, ha van még néhány perc, egyenlítettünk volna. Az Ajka alázatból móresre tanított bennünket, megint kiderült, hogy nem lehet biztosra menni senki ellen, főként, hogy minden csapatban vannak nagyon jó játékosok.