Szombaton hat mérkőzést játszottak a Nyír-Wetland vármegyei I. osztályú bajnokság 2. fordulójában.

Csenger–Újfehértó 3–4 (2–0)

Csenger, v.: Tóth. Csenger: Korompai –Szedlacsek, Osváth, Balog (Oláj), Nagy, Jónás, Antal, Ur (Pocsai), Gaál (Takács), Bence, Barcsay. Edző: Juhász Ferenc. Újfehértó: Nagy – Chrien, Kovács, Somogyi (Baglyos), Angyal, Pallai B., Mezei, Zámbó (Lakóczi), Pallai G., Daróczi (Marozsán), Garda (Szilágyi). Edző: Kiss Tamás. Gól: Bence, Balogh, Nagy, illetve Mezei, Szilágyi, Zámbó, Angyal. Kiállítva: Jónás (59.).

Juhász Ferenc: – Fordulatos mérkőzésen egész jól játszva egy kiállítással a nyakunkban úgy gondolom, hogy nem vallottunk szégyent. A döntetlen igazságosabb lett volna.

Kiss Tamás: – Edzőként Csengerben még soha nem nyertem és emiatt szebb győzelmet talán nem is képzelhettem volna el, bár a játékkal abszolút nem voltam elégedett, ilyen első félidőt még egyszer nem produkálhatunk. Óriási gratuláció jár a fiúknak, mert egy másodpercig sem adták fel, pedig kétszer is voltunk két gólos hátrányban. Végig hittek a sikerben és ezért úgy érzem megérdemelten visszük el a három pontot Csengerből.

Vásárosnamény–Kótaj 1–3 (1–1)

Vásárosnamény, v.: Tomori. Vásárosnamény: Csordás – Géci, Szántó (Szabó D.), Lyáh (Bíró), Szabó R. (Huszti), Deskó, Ujvári (Sárosi), Dobod (Illés), Berec, Orosz. Edző: Géczi István. Kótaj: Reszler (Kromplák) – Hangácsi, Nagy D., Illés, Papp, Dencs (Lengyel), Túróczi (Nagy N.), Sallai, Molnár, Korsoveczki, Lakatos. Edző: Seregi Mihály. Gól: Deskó, illetve Nagy D. 3.

Géczi István: – Az első félidőben sok hibával játszottunk, a második félidőben 1–1-nél büntetőt hibáztunk, ami megbosszulta magát.

Seregi Mihály: – Taktikus játékkal megérdemelten hoztuk el Naményból a három pontot. További sok sikert a hazai csapatnak!

Nyírmeggyes–Nyírvasvári 2–2 (0–2)

Nyírmeggyes, v.: Goneth. Nyírmeggyes: Ritli – Fischer (Boldizsár), Nagy Zs., Török, Éles, Banga (Ötvös), Törtei, Papp, Jónucz, Sitku, Tóth (Nagy). Egyesületi elnök: Nagy Zsolt. Nyírvasvári: Kiss B. – Karczub, Sőre, Fekete, Csiszár, Balogh (Takács), Scheibli (Molnár), Jónás, Pető, Nagy, Kiss I. (Sztolyka). Edző: Paulik János. Gól: Törtei 2 (egyet 11-esből), illetve Scheibli, Csiszár. Kiállítva: Sőre (70.)

Nagy Zsolt: – Adtunk egy félidő előnyt az ellenfelünknek, ha berúgjuk a ziccereinket, akkor egészen máshogy alakult volna a mérkőzés.

Paulik János: – Magas szintű csapatteljesítménnyel magabiztosan, okosan, taktikusan játszva úgy érzem itt hagytunk két pontot.

Tarpa–Baktalórántháza 8–0 (5–0)

Tarpa, v.: Pethő. Tarpa: Hotra (Hapon) – Zajka, Lovcsikov, Kolesnyik, Bodan (Makszimenkó), Maksajev, Stratan, Mihalcsuk, Doloh (Kucsinszki), Lovincsuk (Sved), Prihoda. Edzők: Bubis Iván, Vjacseszlav Jeremejev. Baktalórántháza: Kócs – Maleskovits, Jávor, Zakor G., Gyarmati, Zakor J., Csatári (Kovács), Illés, Soltész, Szarka (Kiss), Huncsik. Edző: Stekler Attila. Gól: Mihalcsuk 2, Maksajev 4, Bodan, Hotra (11-esből).

Vjacseszlav Jeremejev: – Nagyon jól játszottak a fiúk, gratuláció illet minden egyes játékost. Ezután teljes erőbedobással a kupameccsünkre koncentrálunk.

Stekler Attila: – Nem bírta el a csapat a sérültek és az eltiltottak hiányát. 25 percig jól működött, amit megbeszéltünk, aztán érthetetlen módon súlyos egyéni hibákat vétettünk, amit a Tarpa köszönt szépen és könyörtelenül kihasznált. Köszönjük a tarpai kispad sportszerű segítségét a sérültünk ellátásánál. Készülünk a következő mérkőzésre, A Tarpának további sok sikert kívánunk.

Nyírbátor–Kemecse 0–3 (0–1)

Nyírbátor, v.: Kondor. Nyírbátor: Kopasz – Czerula (Bakosi), Tóth Á., Bakó (Ferenczi), Karácsony (Erdei), Tóth E. (Petics), Gönczör, Hunyadi, Orosz, Boda (Danó), Tóth Sz. Játékos-edző: Erdei Zoltán. Kemecse: Poór – Varga, Hadházi, Tóth (Magyar), Majoros, Szokolai, Katona (Asztalos), Ádám (Nagy), Ferencz B., Kovács (Ferencz R.), Hokk (Dócs). Edző: Tudja Dávid. Gól: Szokolai 3.

Erdei Zoltán: – A mai mérkőzésen a Kemecse játékban és akaratban is felénk tudott kerekedni, de Ugornyán javítani szeretnénk.

Tudja Dávid: – Szervezett játékkal értékes három pontot szereztünk egy nagyon jó csapat otthonában. Gratulálok az egész csapatnak, Szokolai mesterhármasának! További sok sikert kívánunk a Nyírbátornak!

Mándok–Nagyecsed 2–1 (1–0)

Mándok, v.: Kosztyu. Mándok: Bandor – Jánvári, Koszta (Mező), Gyüre (Csáki), Bokor (Jene), Molnár, Fejes, Kornutyak, Nagy, Budaházi, Cservenyák (Maroda). Edző: Kocsis János. Nagyecsed: Szabolcsi – Sarkadi G. (Jónás), Zámbó (Lakatos), Ladányi, Nyíregyházi (Somlyai), Bulyáki K., Nagy N., Bulyáki A., Pócsi, Tilinger, Nagy Z. Edző: Harbula Balázs. Gól: Bokor, Gyüre (11-esből), illetve Bulyáki (11-esből).

Kocsis János: – 2–0 után rengeteg lehetőségünk volt a mérkőzés lezárására, ezekkel nem éltünk, így a vége szorosra sikeredett. Összességében kiváló mentalitással játszottunk és megérdemelten tartottuk itthon a három pontot.

Harbula Balázs: – Az ellenfelünk határozott és kemény játékára nem tudtunk megfelelően reagálni, a meccs fordulópontjaiból is rosszul jöttünk ki. Gratulálunk a Mándoknak!