Nincs megállás, a hétvégén már a negyedik fordulót rendezik az NB III. Északkeleti csoportjában. A várhatóan rekkenő hőségben mind a négy vármegyei csapatunk hazai pályán próbálja gyarapítani pontjainak számát.

Vasárnap délelőtt combos feladat vár a Nyíregyháza Spartacus második számú csapatára, a regnáló bajnok érkezik az örökösföldi pályára. A borsodiak már két alakulatunkkal is megmérkőztek, Sényőn nyertek, a Mátészalka ellen viszont csak egy pontot szereztek.

– A DEAC után megint egy jó csapattal találkozunk amely, mind csapat mind egyéni szinten minőséget képvisel, nem véletlenül nyerték meg az előző bajnokságot. A Putnok jelenleg sok paraméterben jobb nálunk, de a csapat az előző fordulóban is remekül helyt állt, ezúttal is várjuk a srácoktól – fogalmazott a találkozóval kapcsolatban Török László, a Nyíregyháza II. edzője.

A Kisvárda II. a Debrecen második számú alakulatát látja vendégül.

– Mindig lutri egy második számú csapattal játszani, hiszen nem tudhatjuk, hogy az aktuális meccsen éppen ki játszik vissza, ez pedig jelentősen módosíthatja az erőviszonyokat. Ezzel azonban mi nem foglalkozunk, idénybeli első győzelmünk megszerzésére törekszünk. Úgy vélem, erre reális esélyünk is van, hiszen Reális esélyünk van rá, hiszen az első három dfordulóban is közel voltunk ehhez. Kevés gólt kapunk, de keveset is rúgunk, remélem, sikerül az előre játékunkban fejlődnünk – mondta Törtei Tamás, a Kisvárda II. trénere.

Szintén hazai pályán száll harcba a pontokért a Sényő FC Selyem-Ber, Kapacina Valer tanítványai a Füzesabonyt fogadják.

– Egy újonc csapat érkezik hozzánk ,akikkel a felkészülés elején már játszottunk abból azonban nem szabad kiindulnunk. Tudjuk, hogy nem kezdtek jól, ettől függetlenül nem számítunk könnyű mérkőzésre. Reményeink szerint nekünk kellő lendületet adott a hétvégi győzelmünk. A Füzesabony ellen szeretnénk megszerezni az első hazai győzelmünket is – így Kapacina Valer.

Mátészalkára a Tiszaújváros érkezik.

– Nagy elvárásokat nem fogalmazhatunk meg a csapattal szemben, annak ellenére, hogy túl vagyunk három viszonylag jó mérkőzésen. A Putnok ellen már védekezésben is stabilabbak és láttam támadásban is biztató jelek. A csapatnak még sokat kell fejlődni, hogy felvegye az osztály ritmusát, hogy mérkőzést tudjunk nyerni. Természetesen arra törekszünk, hogy ez minél hamarabb bekövetkezzen – vezette fel a találkozót Sándor Tamás, a Mátészalka mestere.