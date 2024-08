Pénteken immáron a harmadik fordulót rendezik a futsal NB I.-ben. Vármegyénk mindkét csapata idegenben lép pályára, s mindkét gárdának javítania kellene. Az Á’Stúdió Futsal Nyíregyháza az egyik legnehezebb sorsolást kapta, a Berettyóújfaluval ikszelt, míg a Haladástól 4–1-re kikapott. A soron következő mérkőzés sem lesz egyszerű, hiszen Kecskemétre látogat a gárda.

Fel kell nőni a feladathoz

– Vegyes volt az elmúlt két hét, mert átment a csapaton egy vírus, többen betegek voltak két-három napig, de szerencsére már mindenki visszatért, úgy néz ki, hogy megleszünk a Kecskemét ellen – mondta el a mérkőzés felvezetéseként a Nyíregyháza vezetőedzője, Lovas Norbert. – Összességében így is hasznos volt a szünet, főleg a Kassa elleni közös edzés. Jó volt látni a játékosokon, hogy átlendültek a kezdeti holtponton, nem érződött az összeszokottság hiánya, jó produkciót nyújtott a csapat. Egyre jobb formát mutat mindenki, végre elindultunk azon az úton, amit kijelöltünk és remélhetőleg meglesz az első győzelmünk.

– Hallgatva az ellenfél edzőjének nyilatkozatait, nincs megelégedve a csapata védekezésével, két meccs alatt kilenc gól kaptak, ami sok, viszont egy győzelmet így is begyűjtöttek Nyírbátorban – folytatta az Á’Stúdió mestere. – Hasonló formában van a két csapat. A Kecskemét az egyetlen gárda az NB I.-ben, amelyiket még nem vertünk meg soha, az előző szezonban egyszer ikszeltünk, a többi meccsen kikaptunk. Bízom benne, hogy most már mi is felnövünk a feladathoz. Idegenben különösen nehéz ellenük, de az Aramis is bemutatta, hogy nem lehetetlen ott nyerni. Kellő koncentrációval, alázattal és jó helyzetkihasználással mi is meglepetést szerezhetünk, ellenkező esetben brusztolós meccs lesz.

Mindeközben a szezont gólzáporos mérkőzésekkel kezdő B-Kerép Nyírbátori SC az Újpesthez látogat. Elek Gergő tanítványai a Haladástól 7–2-re kaptak ki, míg a Kecskemét ellenében egy körömrágós meccsen maradtak alul 6–5 arányban. Az UTE viszont két sikerrel kezdett, így nem lesz egyszerű dolga a nyírségieknek.